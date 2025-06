Reprodução/redes sociais Adalberto Amarilio dos Santos Junior, de 35 anos, foi encontrado em buraco

O empresário Adalberto Amarilio dos Santos Júnior, encontrado morto em um buraco dentro do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, foi vítima de uma morte violenta por asfixia, segundo o laudo pericial.

De acordo com informações do SBT News, o laudo necroscópico foi elaborado pelo Instituto de Criminalística e entregue ao Departamento de Homicídios, da Polícia Civil, nesta segunda-feira (16).

Inicialmente, o caso era tratado como morte suspeita a esclarecer e, agora, pode ser investigado como homicídio. A perícia detectou escoriações no pescoço de Adalberto que sugerem esganadura e criam a hipótese de que ele foi agredido por outra pessoa antes de morrer.

Não foram encontradas lesões traumáticas no corpo, nem sinais de violência sexual. Além disso, os exames descartaram o uso de álcool e drogas por parte da vítima. Esse resultado contraria o depoimento de Rafael Aliste, amigo do empresário, que disse à polícia que os dois teriam consumido cerveja e maconha juntos no dia do evento.

Vale destacar, no entanto, que a localização do corpo pode ter interferido no resultado do exame toxicológico. A bexiga do empresário já estava vazia quando ele foi encontrado, e há a possibilidade de que o organismo tenha metabolizado completamente as substâncias antes da morte.

Relembre o caso

Adalberto Amarilio Júnior desapareceu no dia 30 de maio após participar de um evento de motociclistas. Quatro dias depois, seu corpo foi encontrado em um buraco numa área em obras no Autódromo de Interlagos. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele chegou ao evento e foi até o estacionamento, e ele não foi mais visto com vida desde então.

A esposa do empresário, Fernanda Amarilio, afirmou que ele havia mandado mensagem dizendo que iria jantar em casa e acredita que ele foi abordado no caminho até o carro.





O Portal iG procurou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) para confirmar as informações do laudo e questionar se o caso será tratado oficialmente como homicídio, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.