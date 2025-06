Agência Brasil Não há expectativa de temporal ou ventos fortes na capital, mas a chuva pode apertar em alguns momentos









A previsão do tempo divulgada pela Defesa Civil de São Paulo para as próximas horas alerta para pancadas de chuva em pontos isolados do território paulista.

De acordo com o comunicado, nas próximas horas desta quinta-feira (26), uma frente fria que trouxe volumes expressivos de chuva no Sul do país, avançará sobre o estado de São Paulo.

Com isso, conforme os mapas meteorológicos, durante o período noturno, este sistema afetará as regionais que fazem divisa com o estado do Paraná, ocasionando nebulosidade e pancadas de chuva isoladas, com possibilidade de raios e rajadas de vento.

Ao amanhecer desta sexta-feira (27), ainda de acordo com previsão da Defesa Civil, o sistema avança e poderá trazer chuvas isoladas também no litoral e na capital paulista.

Capital

Na capital, de acordo com o Climatempo, não há expectativa de temporal ou ventos fortes, mas a chuva pode apertar em alguns breves momentos, especialmente na porção sul da região metropolitana, com até moderada intensidade.

Com o tempo mais encoberto e a presença de umidade, mesmo sem previsão de frio extremo, a temperatura volta a diminuir um pouco e a máxima não passa dos 23 °C.

Interior

Botucatu, Itapetininga, Avaré, Tatuí, Piedade e Sorocaba, cidades do Sudoeste paulista, podem receber alguns temporais isolados.

A maior parte da sexta-feira, será de sol entre nebulosidade variável.





Essa frente fria que passa no final da semana é mais fraca e passa afastada em alto mar e não provoca grandes mudanças para áreas do centro-norte e nordeste paulista.

Ribeirão Preto. São Joaquim da Barra, Jales e Franca, terminam a semana com sol e um pouco mais de nebulosidade em alguns momentos, mas, sem chuva.

Litoral

No litoral sul paulista e na região do Vale do Ribeira, conforme aponta o Climatempo, os ventos podem ocorrer independente da chuva, com rajadas variando entre 40 a 50 km/h até o final do dia.