Pista congelada na serra catarinense nesta terça (24)





O frio intenso que atinge o Sul do Brasil nesta terça-feira (24) causou a formação de gelo em rodovias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, provocando bloqueios e acidentes.

A madrugada foi marcada por temperaturas negativas em várias cidades. Em Urupema, conhecida como a mais fria do país, os termômetros chegaram a -8,1°C — a menor temperatura do ano em Santa Catarina, segundo a Epagri-Ciram.

As baixas temperaturas provocaram geada branca em diversos pontos da Serra. Segundo a MetSul, houve registro de geada negra, quando as plantas morrem devido ao congelamento interno causado pelas baixas temperaturas, sem formação visível de gelo nas superfícies.

No Paraná, carros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) amanheceram com camadas de gelo, no frio extremo que chegou a -3ºC na BR-277 em Guarapuava, interior do estado.





Estradas bloqueadas

No estado catarinense, a Serra do Rio do Rastro foi totalmente interditada às 5h45 por causa do gelo na pista. A Polícia Militar Rodoviária do estado jogou sal na pista para acelerar o degelo.

SERRA DO RIO DO RASTRO INTERDITADA! Ponto de congelamento entre os kms 404 e 405 da SC-390.





A circulação de veículos leves foi liberada por volta das 7h30, mas caminhões e ônibus seguem proibidos por segurança, de acordo com a MetSul.

No Rio Grande do Sul, a BR-116, que passa pelo município de Caxias do Sul, teve gelo acumulado no km 143,5, próximo ao Chateau Lacave. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu alerta de risco para a via e está monitorando o trecho.





Dois acidentes foram registrados no local pela manhã: um carro perdeu o controle e, pouco depois, um ônibus bateu na traseira de uma Parati devido à freada brusca. Ninguém se feriu.

Em Morro Reuter, município gaúcho, um carro capotou na VRS-873 na manhã desta terça por causa do gelo. A motorista não sofreu ferimentos.