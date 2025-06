Reprodução/Bombeiros voluntários Veículo arrastado pela correnteza em Candelária, causando a morte de uma mulher. À direita, veículo do jovem de 22 anos que morreu em Caxias do Sul





As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a noite de segunda-feira (16), causando uma série de transtornos em pelo menos 51 municípios até agora, também resultaram na morte de duas pessoas e no desaparecimento de um homem, de acordo com informações com a Defesa Civil do estado.

Na manhã desta quarta-feira (18), um jovem de 22 anos morreu após o carro em que ele estava ser levado em uma ponte alternativa entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, na serra gaúcha.

A vítima fatal estava submersa quando o carro foi encontrado pelas equipes de resgate.

Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, uma parte da cabeceira da ponte foi levada pela força da água do Rio Caí, em função da chuva.

Foi a segunda morte em decorrência dos temporais que atingem o estado.

Na terça-feira (17), o corpo de uma mulher de 54 anos foi encontrado em Candelária, região dos Vales.

Ela estava em um veículo, junto com seu marido, quando eles foram arrastados pela correnteza. O homem está desaparecido há mais de 24 horas.

Nesta quarta, as equipes de resgate retomaram as buscas.

De acordo com dados do pluviômetro instalado em uma estação meteorológica no município, a chuva acumulada entre as 8h50 de segunda (16) e as 8h desta quarta passa de 258mm. A média para todo mês de junho é de 135mm.

Desabrigados e desalojados

Também conforme informado pela Defesa Civil do estado, pelo menos 51 dos 497 municípios gaúchos já reportaram transtornos, como deslizamentos, destelhamentos, além de desalojados e desabrigados.

Segundo os números das equipes que trabalham nos municípios atingidos, no momento, cerca de 2 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas.

O número é maior no município de Jaraguá, com 1,2 mil desalojados e desabrigados.

Para agravar a situação, as tempestades também estão elevando o nível das águas dos principais rios do estado.

Nesta quarta-feira (18), o Rio Taquari, na Região dos Vales, e o Rio Caí, na Região Metropolitana, ultrapassaram o limite de inundação.

Alerta de risco moderado

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para condição de risco moderado, nesta quarta-feira, para deslizamentos pontuais em Três Coroas.

O alerta foi emitido com base em informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) sobre riscos de eventos geológicos.

Diante disso, o alerta é para que as pessoas evitem áreas de risco. Em caso de emergência, acione a BM pelo 190 ou os Bombeiros pelo 193.

A Defesa Civil também orienta os moradores sobre como identificar os sinais de que deslizamentos de terra estão prestes a acontecer.

Reprodução/Rafael Grün Rio Taquari inunda nesta quarta (18)





“Barulhos ou vibrações no piso, telhado ou nas paredes, inclinações em postes, muros ou árvores, fendas ou trincas no terreno. Se visualizar quaisquer desses sinais, saia imediatamente e acione as forças de resposta. Lembre-se de avisar vizinhos e a comunidade do entorno caso ocorram quaisquer fatos atípicos” , informa.

Mais chuva

A previsão para esta quarta-feira (18) no Rio Grande do Sul é de mais chuvas para todo o estado, segundo a Climatempo.

Esta condição deve permanecer até o fim de semana.

O volume excessivo de água é decorrente de um bloqueio atmosférico impede o avanço da frente fria para outras regiões, fazendo com que o sistema permaneça estacionado sobre o estado.

As cidades com maior risco de acumulados expressivos nesta quarta são Charqueadas, Triunfo, Taquari e Eldorado do Sul, onde os volumes podem ultrapassar os 100 milímetros.

Também há alerta para Nova Santa Rita, Venâncio Aires, Montenegro e Guaíba, com previsão acima dos 80 milímetros.





Em Porto Alegre, são esperados cerca de 85 milímetros — quase 75% da média mensal, que é de 115 mm — e a instabilidade deve continuar até sexta-feira à tarde, quando o tempo começa a firmar.

Nas redes sociais, o governador Eduardo Leite (PSD) afirmou que, desde o fim de semana, algumas regiões acumulam mais de 350 milímetros de chuva, principalmente na região noroeste do estado.

Ele informou também que a previsão meteorológica é de um acumulado de 450mm de chuva até esta quinta-feira (19).