Reprodução/X Nova massa de ar polar avança em Santa Catarina









Uma massa de ar seco e frio, de origem polar bastante ampla que avança pelo Brasil, deve derrubar as temperaturas em Santa Catarina, segundo alerta emitido nesta segunda-feira (9) pela Defesa Civil do estado.

De acordo com os mapas meteorológicos, o pico do frio deve ocorrer nas madrugadas de quarta (11) e quinta-feira (12), com previsão de geada em vários pontos.

Segundo a previsão, as temperaturas devem ficar abaixo de 0°C nos Planaltos e Meio-Oeste.

O frio extremo, com os termômetros marcando entre 0°C e 5°C, também vai atingir o Grande Oeste, Alto Vale e Grande Florianópolis e região serrana.

No litoral catarinense, as mínimas também permanecerão abaixo de 10°C.

Ainda conforme previsão, durante o dia, o sol aparece e ajuda a elevar um pouco as temperaturas, com máximas entre 8°C e 20°C, dependendo da região.





Diante do frio extremo, a Defesa Civil recomenda atenção, principalmente com a população vulnerável e com os animais.

Essa é a segunda grande massa de ar polar do ano a atingir Santa Catarina. No último dia 29 de maio, a primeira neve de 2025 foi registrada no Sul do País, em cidades da serra catarinense, onde as temperaturas ficaram abaixo de 0°C.

Além da neve, o estado registrou chuva congelada, fenômeno que ocorre quando flocos de neve se formam, derretem durante a queda e voltam a congelar antes de atingir o solo.