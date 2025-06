Paulo Pinto Temporal





A semana começa com chuva forte e risco de temporais no oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, especialmente entre Santa Maria e Uruguaiana, de acordo com o Clima Tempo. Nessas áreas, o céu fica encoberto e as pancadas podem começar ainda pela manhã, ganhando força à tarde.

Em Porto Alegre, o tempo melhora, mas a manhã pode ter nevoeiro por causa da combinação de umidade e temperaturas mais baixas. Florianópolis e Curitiba também devem registrar névoa nas primeiras horas do dia, mas o tempo firme predomina nas capitais do Sul.

No Sudeste, o ar seco volta a dominar o interior da região. O dia começa com temperaturas amenas e possibilidade de névoa em áreas do litoral paulista, interior de SP e sul de Minas. Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro terão sol e poucas nuvens. Em Vitória, há chance de chuva leve por conta da umidade vinda do mar.

No Centro-Oeste, o destaque é o calor intenso e a baixa umidade. As temperaturas podem ultrapassar os 35°C em cidades do interior de Mato Grosso, como Alta Floresta, e atingir os 33°C em Cuiabá. O Mato Grosso do Sul registra ventos moderados, com rajadas de até 50 km/h em Campo Grande e Corumbá. O tempo segue firme e sem previsão de chuva em Goiás e no Distrito Federal.

No Nordeste, o alerta é para a costa leste. Aracaju e Maceió estão em risco de chuva forte e volumosa devido aos ventos marítimos. Salvador, o litoral de Pernambuco e o sul da Bahia também podem ter temporais. Já o interior nordestino segue com tempo seco e calor acima de 35°C, principalmente no sul do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia.

Na Região Norte, o tempo fica instável no Acre, no norte e oeste do Amazonas e em Roraima, com pancadas fortes e risco de temporais. O Amapá também tem previsão de chuva moderada a forte. No sul do Pará e no Tocantins, o cenário é de sol forte e tempo seco.