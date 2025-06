Facebook/ Ramsey County Sheriff's Office Vance Boelter





Vance Boelter, de 57 anos, foi preso no domingo (15) após dois dias de buscas, acusado de matar a deputada Melissa Hortman e seu marido em Minneapolis. Ele também é acusado de ferir o senador John Hoffman e a esposa. Autoridades tratam o caso como assassinato politicamente motivado.

Boelter, que estaria se disfarçando de policial e dirigindo um carro parecido com uma viatura, foi procurado desde a madrugada de sábado (13), quando atirou na casa dos Hoffman, em Champlin, a cerca de 14 km da residência dos Hortman, em Brooklyn Park.

O casal foi encontrado com múltiplos ferimentos à bala após a polícia ser acionada por vizinhos.

Na sequência, os policiais se dirigiram à casa dos Hortman, onde avistaram um homem vestido como policial deixando a residência e entrando em um carro que imitava uma viatura.

Ao se aproximarem, o suspeito atirou contra os agentes e fugiu a pé. O casal já estava morto no local.

Segundo o chefe da polícia de Brooklyn Park, Mark Bruley, Boelter usava máscara para simular a identidade policial.

Dentro do veículo utilizado por ele, foram encontradas armas do tipo AK e uma lista com cerca de 70 nomes, entre políticos e ativistas defensores do direito ao aborto.

Vítimas têm atuação política destacada

Melissa Hortman era mãe de dois filhos e atuava como deputada desde 2004, tendo sido a principal líder democrata da Câmara estadual. Também ocupava o cargo de presidente da Casa em Minnesota.

Durante sua trajetória, defendeu pautas como a proteção ao direito ao aborto e a criação de leis que garantissem acesso ao procedimento no estado, mesmo para pessoas vindas de regiões mais restritivas.

John Hoffman, ferido com nove disparos, passou por várias cirurgias e, segundo a senadora Amy Klobuchar, segue se recuperando.

A esposa dele, Yvette, também atingida com oito tiros, escreveu em mensagem publicada no domingo que “ ambos têm muita sorte de estarem vivos ” e que o senador “ está a cada hora mais próximo de sair de perigo ”.

Boelter, pai de cinco filhos, já atuou como indicado político em um conselho estadual de desenvolvimento de força de trabalho no qual Hoffman também serviu, mas ainda não está claro o grau de relação entre eles.





O suspeito foi indiciado por dois homicídios em segundo grau e duas tentativas de homicídio, também em segundo grau.

