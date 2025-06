Reprodução/redes sociais Balão com 33 pessoas cai no interior de SP









Na manhã deste domingo (15), um balão tripulado com cerca de 33 pessoas caiu na zona rural de Capela do Alto, no interior paulista, deixando uma mulher morta e vários feridos.

O acidente ocorreu por volta das 7h50, na Estrada Municipal Vereador Geraldo Portela. A Polícia Civil confirmou ao Portal iG que o caso está sob investigação e classificou o ocorrido como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o piloto teria tentado pousar a aeronave em diferentes áreas, todas inadequadas para o procedimento. As tentativas frustradas culminaram na queda do balão, causando a expulsão ou queda dos ocupantes durante a manobra mal sucedida.

Entre os passageiros, uma mulher foi socorrida e encaminhada a um hospital em Sorocaba, mas não resistiu aos ferimentos. Há indícios de que ela estivesse grávida, e exames médicos foram solicitados pela polícia para confirmar a informação.

A Guarda Civil Municipal foi a primeira a prestar socorro no local da queda. O caso foi registrado pela Delegacia de Tatuí, que determinou a prisão em flagrante do piloto responsável pelo voo.

Além da perícia criminal, o Instituto de Criminalística (IC) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foram acionados para realizar análises técnicas que ajudarão a esclarecer as causas exatas do acidente.