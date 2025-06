Reprodução/X Geada em São Joaquim, que registrou a menor temperatura do ano em SC





O estado de Santa Catarina teve a menor temperatura registrada em 2025 na manhã desta quarta-feira (11), no município de São Joaquim. Os termômetros registraram -6,8ºC às 7h, segundo o Centro de Informações Epagri/Ciram.

O frio extremo na cidade congelou duas camisas, de acordo com o registro de um morador. Imagens de geadas nas regiões mais frias do estado também foram divulgadas nas redes sociais.

Em Urupema, os termômetros também marcaram temperaturas negativas, chegando a -3,2ºC. As geadas nas serras do estado são vistas desde o final de maio, quando nevou pela primeira vez no ano nos dois municípios.

Frio em todo o estado

Divulgação/Mycchel Legnaghi Camisas congelaram devido ao frio extremo em SC





A capital Florianópolis também teve a menor temperatura do ano nesta quarta, com 7,62ºC. No sul de Santa Catarina, Criciúma registrou 4,25ºC. A massa de ar frio extremo segue atuando principalmente nas manhãs, uma vez que o tempo firme ameniza a sensação de frio com o passar das horas.

No oeste catarinense, várias cidades ficaram com mínimas próximas de 0ºC. Monte Carlo chegou a 0,27ºC, enquanto Água Doce registrou 0,29ºC.

Massa de ar frio

Segundo a previsão do sistema estadual Epagri/Ciram, o tempo esquenta levemente nos próximos dias. Nesta quarta, as máximas não passam de 14ºC e 19ºC em boa parte das regiões, que sofrem com a atuação de um sistema de alta pressão caracterizado por uma massa de ar frio e seco.





Com o aumento gradativo, na quinta (12) e sexta-feira (13) as máximas chegam a 20ºC e 22ºC. Em áreas do Meio-Oeste e no Planalto Sul, a mínima é de 0ºC. O tempo permanece limpo e seco durante a semana.

No sábado (14), pode ter a chegada de nuvens com chuva durante a manhã do extremo Oeste ao litoral Sul de Santa Catarina, devido ao avanço da frente fria.