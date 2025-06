Reprodução/Freepik Simulação do asteroide 2024 YR4 se chocando com a lua













As mais recentes análises do telescópio espacial James Webb trouxeram uma atualização relevante sobre o asteroide 2024 YR4, objeto celeste que tem sido monitorado por sua possível aproximação com a Lua. De acordo com dados divulgados pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS), da NASA, a probabilidade de colisão com o satélite natural da Terra no dia 22 de dezembro de 2032 subiu de 3,8% para 4,3%.

A nova estimativa é fruto de imagens captadas em maio de 2025, que permitiram aos cientistas refinar o modelo de trajetória do asteroide. Com isso, foi possível reduzir em aproximadamente 20% a margem de incerteza sobre sua órbita — o que também confirmou, com mais segurança, que não há risco de impacto com a Terra nem em 2032, nem nas décadas seguintes.

Apesar do leve aumento na chance de colisão com a Lua, o cenário ainda é considerado pouco provável. No entanto, especialistas apontam que, caso ocorra, esse seria o primeiro impacto lunar registrado com previsões baseadas em dados orbitais tão detalhados — um evento que traria oportunidades únicas de observação e pesquisa.

Neste momento, o 2024 YR4 está fora do alcance dos telescópios terrestres, o que torna as imagens captadas pelo James Webb ainda mais valiosas. A próxima janela de observação significativa deve acontecer somente a partir de 2028, quando o asteroide se aproximará novamente.

A observação contínua de asteroides e outros corpos próximos à Terra, aliada ao desenvolvimento de tecnologias voltadas à defesa planetária, é essencial. Ainda que eventos como esse não representem perigo imediato, eles oferecem uma oportunidade valiosa para entender melhor as ameaças potenciais que o espaço pode apresentar — além de mostrar como a ciência pode prever esses cenários com cada vez mais precisão.