Edição iG McDonald’s e Google lançam ferramenta de pedidos direto pela Busca no Brasil





A partir de agora, quem pesquisar por McDonald’s no Google já pode pedir seu lanche favorito sem sair da plataforma. A novidade marca o lançamento das funcionalidades “ Pedidos com Google ” e “ Menu Integrado ”, que permitem aos usuários localizar o restaurante mais próximo e fazer o pedido diretamente da página de busca.

A iniciativa atende a uma demanda clara: de acordo com dados do próprio Google, metade das pessoas que procuram por comida na plataforma têm intenção imediata de compra. O termo “McDonald’s”, sozinho, gera mais de 1 milhão de impressões diárias.

Na prática, ao buscar por uma unidade da rede, o usuário verá a opção “Pedir online” e será direcionado ao site ou aplicativo do McDonald’s com apenas alguns cliques. Além disso, o perfil da marca na Busca agora contará com um cardápio visual completo na aba “Menus” (uma estratégia que deve potencializar o engajamento, já que perfis com fotos geram até 42% mais cliques em rotas de direção).

“O Brasil é o primeiro mercado global do McDonald’s a implementar essas funcionalidades. Isso reforça o protagonismo da operação brasileira e nosso foco em inovação e conveniência”, afirma Ilca Sierra, Diretora de Marketing da Arcos Dorados, operadora da marca no país. “Essa integração conecta desejo e consumo de forma mais ágil e intuitiva, com impacto direto nos nossos resultados.”

Para dar vida à nova funcionalidade, a rede conta com o suporte da Harmo, startup especializada em gestão de presença digital. A tecnologia da empresa garante a atualização automática de mais de mil perfis no Google, centraliza publicações, gerencia avaliações e utiliza inteligência artificial generativa para transformar feedbacks de clientes em melhorias operacionais em tempo real.

Com cerca de 70% das vendas realizadas por meios digitais no Brasil, o McDonald’s continua a acelerar sua transformação tecnológica. A meta é oferecer uma experiência cada vez mais personalizada, simples e acessível, permitindo que o consumidor escolha como, quando e onde quer ser atendido (até mesmo direto do Google).





Leandro Esposito, diretor de parcerias para a Busca do Google na América Latina, também destaca a importância da iniciativa:

“Essa colaboração reforça nosso compromisso com a conveniência para os usuários e o crescimento de negócios locais. É um exemplo concreto do impacto da inovação em um setor essencial como o de alimentação.”