Agência Brasil Previsão é de de frio intenso no decorrer desta semana





A queda nas temperaturas em São Paulo já partir desta terça-feira (10), que deve ficar ainda mais acentuada nos próximos dias, colocou todo o estado em alerta de perigo potencial, com risco leve à saúde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta do órgão é resultado de uma massa de ar frio de origem polar que predomina principalmente sobre a porção leste do estado paulista.

Nas próximas horas desta terça, para a capital, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a previsão é de dia fechado, com pequenas aberturas de sol, temperatura máxima não acima de 17°C e percentuais mínimos de umidade do ar em torno de 70%.

O dia termina com céu encoberto e chuviscos ocasionais.

As temperaturas caem ainda mais à noite, com previsão de 13°C e sensação térmica abaixo deste valor.

Durante a quarta-feira (11), de acordo com o Climatempo, outra frente fria vai passar pelo litoral paulista trazendo um reforço do ar frio de origem polar.

É por causa desta segunda dose de ar polar que as madrugadas no final desta semana vão ficar mais frias em todo o estado.

Para a cidade de São Paulo, a Climatempo prevê temperaturas entre 10°C e 8°C nas madrugadas de quinta-feira (12), até sábado (14).

Está sendo esperado um novo recorde de menor temperatura do ano na capital paulista nestes dias.

O recorde atual para 2025 é de 9,6°C no dia 30 de maio.

Também para o interior paulista, os mapas meteorológicos do Climatempo apontam temperaturas entre 8°C e 11°C nas próximas madrugadas, até o sábado.

O litoral também vai esfriar no fim desta semana e as temperaturas poderão baixar para valores entre 11°C e 14°C nestes dias.





Mesmo com o sol aparecendo mais de quarta-feira em diante, as tardes serão amenas também no litoral e no interior paulista, adverte o Climatempo.

Abrigo solidário

E, por causa da queda nas temperaturas, a Defesa Civil reativou o abrigo solidário na estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do metrô de São Paulo, no centro da cidade.

O espaço funcionará das 19h às 22h, até a manhã de sábado (14), oferecendo acolhimento emergencial às pessoas em situação de rua e a seus pets.

No local, pessoas vulneráveis e em situação de rua têm acesso a jantar, café da manhã e roupas que foram doadas.