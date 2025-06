Reprodução/Alexandre Martins Miguens Geadas foram registradas nesta quarta (11) no RS e em SC





A frente fria que atua sobre o Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste no Brasil nesta semana deve manter as temperaturas baixas até o final de semana. Há possibilidades de formação de nevoeiros em todo o Centro-Sul.

Grande parte do país está sob atuação de uma massa de ar frio, de origem polar, que é reforçada por um sistema de alta pressão. Em entrevista ao Portal iG, a meteorologista do Tempo OK, Kerollyn Andrzejewski, conta que os impactos devem durar até sábado (14).

"No sul do país devemos ter geada, devido a essa massa de ar frio. Além disso, é importante a população se manter bem agasalhada e proteger os animais do frio" , comenta a especialista.

Formação de geada

Caracterizada pela formação de camadas de cristais de gelo sobre plantas e superfícies, as geadas têm sido vistas nesta semana na região Sul, principalmente nas áreas de serra nas primeiras horas do dia.

Nesta quarta (11), o município catarinense de São Joaquim teve a menor temperatura do estado, ao registrar -6,8ºC. Assim como a mínima nos termômetros, o planalto serrano de Santa Catarina teve a presença da geada.

Os efeitos da frente fria devem ser sentidos até sexta (13), com o aquecimento gradual das temperaturas ao longo dos dias.

Segundo Andrzejewski, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o sul do Paraná e o sul de Minas Gerais terão riscos de geadas até o final da semana.

Frio no Sudeste e no Centro-Oeste

Agência Brasil Frio segue firme no Rio de Janeiro





O frio deve provocar geadas em áreas de maior latitude no Sudeste, como na Serra da Mantiqueira, entre Minas e São Paulo. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, a presença é de nevoeiros pelas manhãs.

No Centro-Oeste, os efeitos do sistema serão sentidos até o início da próxima semana em Goiás, Mato Grosso do Sul e na região leste de Mato Grosso. Brasília e áreas centrais de Goiás também devem registrar queda nas temperaturas e aumento da nebulosidade.

Chuvas fortes

De acordo com a meteorologista, a partir do sábado (14) as chuvas retornam com força. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul os acumulados devem superar facilmente os 100 mm em cinco dias.

"Essas tempestades chegam em menor intensidade em Santa Catarina, Paraná SC, e no sudoeste do Mato Grosso do Sul" , explica a especialista ao iG.

No extremo norte do país, assim como nas faixas norte e leste do Nordeste, as chuvas continuam recorrentes e podem ser localmente volumosas. Já nas demais áreas dessas regiões, o tempo seco ainda predomina.





Já no interior do Nordeste, incluindo o leste da Bahia, sul do Piauí e em áreas do Tocantins, Goiás e Mato Grosso, estão com alerta de perigo potencial de baixa umidade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para os próximos dias, o Inmet deve emitir alerta de perigo para geada em Santa Catarina e Paraná, e de perigo potencial para o fenômeno no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.