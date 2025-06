Reprodução / X Climatempo Frente fria





Uma nova massa de ar polar avança sobre o Brasil nesta segunda-feira (9), trazendo queda acentuada nas temperaturas e mudanças significativas no tempo em várias regiões do país.

No Sul, o dia será de transição: a chuva perde força no Paraná, mas ainda há possibilidade de pancadas isoladas no leste e norte do estado. Em Santa Catarina, a instabilidade se intensifica, com chuva de moderada a forte e termômetros em declínio ao longo do dia.

No Rio Grande do Sul, o frio predomina sob a influência do ar polar, sem previsão de chuva, e há risco de geada na Campanha e formação de nevoeiro entre a madrugada e a manhã na Serra. O mar segue agitado, com ressaca entre Mostardas (RS) e Florianópolis (SC), com ondas entre 2,5 m e 3 m.

No Sudeste, a atuação de uma frente fria marítima mantém o tempo instável em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas e Zona da Mata, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais isolados, especialmente na faixa norte paulista, sul mineiro, leste fluminense e na Zona da Mata.

A região Centro-Oeste terá contraste: pancadas moderadas a fortes atingem o norte de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e de Goiás, com possibilidade de temporais no MS, enquanto o restante da região enfrenta tempo seco. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% no nordeste do Mato Grosso, norte de Goiás e no Distrito Federal, com alerta para níveis críticos.

No Nordeste, o tempo permanece seco no interior da Bahia, Maranhão, Piauí e de Pernambuco. Já no litoral, a umidade favorece pancadas isoladas entre Sergipe e o Maranhão, com previsão de chuva moderada a forte em capitais como Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e São Luís.

A Região Norte segue com tempo instável em parte do território. Pancadas moderadas a fortes atingem o Acre, norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e o Amapá, com risco de temporais no noroeste amazonense e norte de Roraima. Em Tocantins e Rondônia, o tempo segue firme e seco.