Peter Frese/Pexels O mês de junho ainda deve registrar valores acima da média em grande parte do país. Mesmo com a expectativa de calor, áreas de maior altitude no Sul e Sudeste ainda podem enfrentar episódios de frio intenso

A frente fria que avançou sobre o país ao longo da semana começa a enfraquecer a partir deste domingo (01), mas o clima no país ainda carrega marcas da onda polar que derrubou as temperaturas nos últimos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet), o tempo firme predomina em boa parte do Brasil, embora ainda haja áreas com instabilidades, principalmente no Norte e no litoral do Nordeste.

No Sul do país, o domingo será ensolarado, com madrugadas e manhãs geladas, especialmente nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde há risco de geada. Ao longo do dia, no entanto, as temperaturas deverão subir gradualmente. Curitiba terá mínima de 10°C e máxima de 22°C; Florianópolis registra mínima de 12°C e máxima de 20°C; já em Porto Alegre, os termômetros variam entre 9°C e 17°C.

A Região Sudeste também sente os resquícios do ar frio nas primeiras horas do dia. Em São Paulo, a mínima é de 12°C, mas à tarde o sol deve aparecer, com máxima de 25°C. O tempo segue firme na capital, com possibilidade de chuva fraca apenas no litoral paulista e no sul fluminense. No Rio de Janeiro, a máxima atinge 32°C, com mínima de 14°C.

Belo Horizonte terá variação entre 15°C e 27°C, enquanto Vitória deve enfrentar nebulosidade variável e temperaturas entre 20°C e 27°C. Pancadas isoladas podem ocorrer em áreas centrais e do sudoeste mineiro.

No Centro-Oeste, o sol predomina em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde o amanhecer ainda será frio, mas as tardes serão marcadas por temperaturas elevadas. Em Goiás e no Distrito Federal, o calor ganha força, com os termômetros em elevação. Não há previsão de chuva para a região neste domingo.

Já no Norte do país, o cenário é distinto. As pancadas continuam frequentes no Amazonas, Roraima, oeste do Pará e no Amapá, com risco de temporais ao longo do dia. Por outro lado, o tempo permanece estável no Acre, Rondônia e Tocantins. Palmas deve atingir os 34°C, Boa Vista e Manaus ficam com máxima de 33°C, e Porto Velho alcança os 31°C.

No Nordeste, além das chuvas moderadas a fortes previstas para o litoral do Maranhão, Piauí e Ceará, ventos úmidos do mar contribuem para instabilidades no leste da Bahia e em Sergipe. No interior dos estados nordestinos, o tempo será mais seco, com tendência de redução das chuvas, especialmente no sul do Maranhão, do Piauí e no oeste da Bahia, onde há possibilidade de dias consecutivos sem precipitação.

Previsão para o mês de junho

Para o mês de junho, o Inmet projeta um cenário climático divergente entre as regiões. Chuvas acima da média são esperadas no norte e leste do Nordeste, em especial nos estados da faixa litorânea entre a Paraíba e Sergipe, e no Rio Grande do Sul, onde os acumulados podem ultrapassar os 140 mm. No restante do Sul, os volumes devem variar abaixo da média, favorecendo a finalização da colheita do feijão e da primeira safra.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a tendência é de chuvas próximas ou abaixo da média histórica. Estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul devem registrar acumulados entre 30 mm e 80 mm, com possibilidade de períodos prolongados de estiagem.

O mês de junho ainda deve registrar valores acima da média em grande parte do país. Mesmo com a expectativa de calor, áreas de maior altitude no Sul e Sudeste ainda podem enfrentar episódios de frio intenso, especialmente com a chegada de novas massas de ar polar. Nessas regiões, os termômetros podem ficar abaixo dos 15°C em determinados momentos, mantendo o clima típico do outono-inverno brasileiro.

Enquanto isso, no Norte e Nordeste, as temperaturas devem se manter próximas da média, variando entre 25°C e 28°C. A exceção é o Tocantins, onde o calor segue mais intenso, com máximas que ultrapassam os 30°C mesmo durante o início do inverno climatológico.