Brandon Bell/AP O presidente Donald Trump e o bilionário Elon Musk





Menos de uma semana da sua saída da Casa Branca, o bilionário Elon Musk usou sua rede social X para fazer duras críticas ao megaprojeto de lei orçamentária que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está promovendo no Congresso norte-americano.

"Sinto muito, mas já não aguento mais. Este projeto de lei de gastos do Congresso, enorme, escandaloso e eleitoreiro, é uma abominação repugnante. Os que votaram a favor deveriam sentir vergonha: sabem que erraram. Eles sabem".

Ainda segundo Musk, o texto deve aumentar o déficit orçamentário em US$ 2,5 trilhões (R$ 14 trilhões) e "sobrecarregará os americanos com uma dívida esmagadoramente insustentável".

Por fim, o bilionário declarou: "O Congresso está fazendo a América falir"

Atualmente, Trump tem maioria na Câmara e no Senado.

Acabou a parceria

Elon Musk foi um dos principais aliados de Trump na campanha presidencial de 2024.

Ao assumir o governo, Trump deu a ele o comando do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), onde o bilionário tinha a missão de cortar gastos da administração pública.





No último dia 28 de maio, depois de conceder uma entrevista criticando o plano fiscal proposto por Trump, ele anunciou sua saída do governo. Em 30 de maio, no Salão Oval da Casa Branca, ele e Trump oficializaram a ruptura.

No sábado (31), Trump anunciou que tinha desistido de indicar um aliado de Musk para comandar a Nasa, o que desapontou o bilionário.

Segundo a imprensa americana, aliados do governo afirmavam que o bilionário havia se tornado um "fardo político" por conta de sua imprevisibilidade.

Fontes da Casa Branca afirmaram que o bilionário não teve uma conversa formal com o presidente antes de pedir demissão.