Fernando Frazão Chuva causa transtornos





A segunda-feira (2) começa com alerta de chuva forte em áreas da região Norte, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão indica acumulados entre 20 e 50 milímetros e ventos que podem chegar a 60 km/h em pontos isolados.

As áreas mais afetadas incluem o Marajó, o Baixo Amazonas, partes do Amazonas, Amapá e Roraima. Apesar de o risco ser considerado baixo, há possibilidade de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

O Inmet orienta a população a evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e a não estacionar veículos perto de torres ou placas de propaganda. Também é recomendável desligar aparelhos elétricos em caso de tempestade.

Nas demais regiões do país, não há alertas de perigo emitidos até o momento. No entanto, o frio continua em boa parte do Brasil. Mesmo com presença de sol em alguns períodos, as temperaturas seguem baixas, com mínimas perto de 12 °C e máximas de até 25 °C em várias cidades.