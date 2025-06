Reprodução s três irmãs foram encontradas sem vida horas depois de visita agenda com o pai













Uma tragédia chocou a cidade de Wenatchee, no estado de Washington (EUA), após a polícia localizar, nesta segunda-feira (02), os corpos de três meninas que estavam desaparecidas desde o final da semana passada. As vítimas, irmãs de 5, 8 e 9 anos de idade, haviam saído para uma visita agendada com o pai, Travis Decker, principal suspeito das mortes.

Paityn, de 9 anos, Evelyn, de 8, e Olivia, de apenas 5, foram vistas pela última vez por volta das 17h da sexta-feira (31), quando deixaram a casa da mãe para uma visita previamente acordada com o pai, conforme previsto no plano parental. A mãe das meninas, Whitney Decker, alertou as autoridades após perder contato com o ex-marido e notar comportamentos fora do habitual.

"Só queria minhas filhas de volta, vivas e em segurança. Essa dor é insuportável", desabafou a mãe, momentos antes de receber a confirmação do trágico desfecho.

Localização dos corpos e fuga do suspeito

Na tarde de segunda-feira, o carro de Travis Decker foi localizado abandonado próximo ao acampamento Rock Island, no condado de Chelan. Equipes policiais deslocadas até o local encontraram os corpos das três irmãs, mas o pai das meninas não estava na área.

O desaparecimento, que inicialmente acionou um alerta de risco para menores, evoluiu para um caso de triplo homicídio. Travis Decker, de 32 anos, é agora procurado sob mandado de prisão por três acusações de homicídio em primeiro grau e uma de sequestro em primeiro grau.

Perfil do suspeito e risco à população

De acordo com informações da polícia, Decker é um ex-integrante das Forças Armadas e possui "treinamento militar avançado". Atualmente, ele estaria em situação de rua, vivendo em seu carro ou em motéis e acampamentos na região. A polícia alerta que ele pode estar armado e deve ser considerado extremamente perigoso.

“Travis Decker representa um risco significativo à segurança pública e não deve ser abordado por civis”, reforçou o Departamento de Polícia de Wenatchee em nota.

Decker foi descrito pelas autoridades como um homem de 1,72 m, cabelos pretos e olhos castanhos. Ele foi visto pela última vez vestindo uma camisa clara e shorts escuros. A orientação é para que qualquer pessoa que tenha informações sobre seu paradeiro entre em contato imediatamente com a polícia.





Comoção e apelo por justiça

A notícia causou comoção em Wenatchee e em todo o estado de Washington. Em nota oficial, o Departamento de Polícia expressou pesar e solidariedade à família:

“Queremos expressar nossas mais profundas condolências neste momento devastador”.

A comunidade local e autoridades reforçam o apelo por colaboração da população nas buscas pelo suspeito, que segue foragido. Enquanto isso, a investigação continua em curso, com o objetivo de esclarecer os detalhes que levaram a esse desfecho brutal e garantir que o responsável seja levado à Justiça.