Peter Frese/Pexels Geada





Uma intensa frente fria pode causar geada em diversas regiões do Brasil, nesta sexta-feira (30), com possibilidade de registrar a menor temperatura do ano no país.

O fenômeno deve atingir regiões como a Serra Catarinense, com temperaturas abaixo de zero, e bater recordes históricos em capitais como Curitiba, onde se esperam mínimas de 3°C.

O frio extremo derrubou os termômetros nesta quinta-feira (29), quebrando recordes de temperatura mínima do ano em várias capitais brasileiras.

Curitiba registrou 5,8°C, Campo Grande 6,6°C, Porto Alegre 8,5°C, São Paulo 12,4°C e Cuiabá 14°C.

No Sul, houve registro de neve ao amanhecer em cidades da Serra Catarinense como Urupema e São Joaquim, além de municípios da Serra Gaúcha como São José dos Ausentes, São Francisco de Paula, Bom Jesus e Cambará do Sul.

Sexta ainda mais gelada

Para esta sexta-feira, esperam-se mínimas ainda menores: 3°C em Curitiba, 5°C em Campo Grande, 7°C em Porto Alegre e 9°C em São Paulo.

A geada deve ocorrer quando a temperatura próxima ao solo atingir 4°C ou menos, transformando a umidade do ar em cristais de gelo sobre superfícies como plantas e veículos.

Condições de céu limpo e vento calmo devem favorecer o fenômeno.





Áreas de risco

A geada pode atingir desde o centro-sul de Mato Grosso do Sul até a Campanha Gaúcha, incluindo áreas elevadas da Serra da Mantiqueira como vales de Campos do Jordão.

Diante disso, é essencial que a população se agasalhe bem e proteja pessoas em situação de vulnerabilidade.

Motoristas devem redobrar atenção nas primeiras horas do dia em locais com risco de pista escorregadia, e produtores rurais precisam proteger lavouras sensíveis ao frio intenso.