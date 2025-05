Divulgação/Governo de SP Algumas regiões terão chuvas isoladas nesta terça-feira (27)





A chegada da frente fria que já começa a avançar pela região Sul do Brasil traz risco de temporal no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (27), com ventos fortes. As instabilidades devem atingir o oeste de Santa Catarina e Paraná.

O destaque fica para a faixa oeste e a região da Campanha no Rio Grande do Sul, onde há perigo de tempestades, com chuva volumosa, raios, ventos fortes e até eventual queda de granizo.

A informação é do Climatempo, que alerta também para a acentuada queda de temperaturas máximas, a partir de quarta-feira (28).

Conforme os mapas meteorológicos já apontavam, o Sul terá temperaturas abaixo de 0°C nos três estados. E o frio abaixo dos 10°C deverá ser observado no Centro-Oeste e também no Sudeste do Brasil, além de Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas.

Antes disso, durante a tarde desta terça, o tempo instável avança para o oeste catarinense e, no período da noite, alcança o sudoeste e o sul do Paraná, com alerta para temporais.

Além da chuva, rajadas de vento mais fortes são esperadas ao longo do dia nos três estados, inclusive em momentos sem precipitação, variando entre 51 e 70 km/h, desde o oeste do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul.

Sudeste continua quente

Na Região Sudeste, o tempo segue firme na maior parte das áreas nesta terça-feira, ainda conforme o Climatempo. O destaque vai para o litoral do Espírito Santo e o litoral norte do Rio de Janeiro, onde há previsão de pancadas de chuva. Nas demais áreas da região, o tempo segue firme, sem previsão de chuva.

No interior de São Paulo e interior de Minas Gerais, a umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30% nos horários mais quentes do dia.

Ventos fortes em parte do Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul e favorece a ocorrência de pancadas de chuva no oeste, sudoeste e sul do estado, com intensidade moderada a forte, nesta terça.

No oeste e no noroeste do Amazonas também há previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes.

O nordeste de Mato Grosso do Sul, leste de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal também terão índices de umidade relativa do ar abaixo dos 30% durante as horas mais quentes do dia.

Calor no Nordeste

No Nordeste, a circulação dos ventos úmidos vindos do oceano continua transportando umidade para a costa leste nesta terça-feira, favorecendo chuva ao longo de toda a faixa litorânea.

De acordo com o Climatempo, o destaque é para os volumes mais expressivos no litoral da Bahia e também entre os litorais da Paraíba e de Pernambuco. Há previsão de chuva isolada no litoral do Maranhão, enquanto o interior do Nordeste segue sob predomínio de tempo firme e sol.

Temporais no Norte

Na Região Norte, os temporais continuam se espalhando sobre Amazonas, Roraima e Amapá. As condições nesta terça-feira são favoráveis para chuva forte também no Acre e em Rondônia.

No Pará, as instabilidades ficam mais concentradas sobre o oeste do estado, especialmente nas áreas de divisa com o Amazonas. Já o Tocantins segue com tempo firme e céu aberto durante todo o dia.

Queda de temperatura a partir de quarta (27)

Reprodução Previsão aponta ocorrência de neve e de outros tipos de precipitação invernal no Sul do Brasil





A noite da quarta-feira já será fria no sul do Brasil e o vento frio vai começar a influenciar as áreas de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Na quinta (29), a onda de frio começa a causar queda de temperatura em São Paulo, Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso e já atingindo também áreas em Rondônia e provavelmente no extremo sul do Acre e do Amazonas.

O pico do frio deve ser na sexta (30), com acentuada queda de temperatura na madrugada nos estados do Sul, em São Paulo, no Sul de Minas, no Triângulo Mineiro, em Mato Grosso do Sul, no extremo sul de Goiás, no oeste e sul de Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas.



Também na sexta-feira espera-se uma queda acentuada da temperatura máxima no estado do Rio de Janeiro e na Zona da Mata Mineira.





Sábado (30) deve esfriar na região da grande Belo Horizonte, no centro-norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Ainda segundo o Climatempo, novos recordes de baixa temperatura deverão ser registrados na madrugada ou nas primeiras horas da manhã da sexta-feira e no sábado, podendo haver ocorrência de neve e de outros tipos de precipitação invernal no Sul do Brasil.

Esta é a primeira vez que se projeta uma condição de frio úmido intenso efetivamente favorável para a ocorrência de neve neste ano.