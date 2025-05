Divulgação/PMRv Serra do Rio do Rastro (SC) é interditada por grande quantidade de neve





O Brasil registrou as primeiras quedas de neve na madrugada e manhã desta quinta-feira (29). Segundo a Climatempo, os municípios de Cambará do Sul, São José dos Ausentes e Monte Alegre dos Campos, na Serra do Rio Grande do Sul, tiveram neve nas primeiras horas do dia.

Os municípios estão localizados a uma altitude entre 1 mil e 1.200 metros acima do nível do mar. Durante a manhã, também nevou em Santa Catarina, nos municípios de São Joaquim e Bom Jardim da Serra.

No último, o ponto turístico da Serra do Rio do Rastro foi interditado pela Polícia Militar Rodoviária por conta da grande quantidade de neve sobre a pista (confira abaixo) . O mirante está a mais de 1.460 metros de altitude.

Massa de ar polar

A queda da neve na região é consequência de uma forte massa de ar frio polar que chegou ao Sul do país na quarta (28), e que atua também sobre o Sudeste e Centro-Oeste. As condições permanecem favoráveis à ocorrência de neve ainda nas próximas horas, em especial entre os Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul e o Planalto Sul de Santa Catarina.

O fenômeno esperado na região deve ocorrer por causa da combinação de ar muito frio com uma baixa pressão em altitude, entre três mil e cinco mil metros, e da umidade trazida por um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul, explica a MetSul Meteorologia.

Em Cambará do Sul (RS), a temperatura mais baixa registrada foi de 2,4ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cidade onde há medição.





A primeira neve do ano também caiu em Urupema (SC), cidade que tem o título de “Capital Nacional do Frio” e que registrou a mínima de -1,3ºC, às 8h desta quinta. Nas redes sociais, usuários compartilharam diversos vídeos do fenômeno.

