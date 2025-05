Reprodução Por que na Finlândia bebês tiram sonecas a -10°C?





Na Finlândia, uma cena comum intriga turistas: carrinhos de bebê enfileirados do lado de fora de cafés, enquanto os pais se aquecem no interior com uma xícara de café ou chocolate quente. Dentro dos carrinhos, estão os próprios bebês, tirando suas sonecas (mesmo em dias com temperaturas que chegam a 10 graus negativos).

O hábito pode soar estranho, até desconfortável, para quem vem de países mais tropicais, mas é uma prática amplamente aceita entre os finlandeses.

E não se limita aos meses mais amenos: o cochilo ao ar livre é rotina durante todo o ano. Segundo muitos pais, a exposição ao ar fresco melhora a qualidade do sono, reduz episódios de gripes e fortalece o sistema imunológico dos pequenos.

Essa tradição não é isolada da Finlândia. Outros países nórdicos, como Suécia, Noruega e Islândia, também cultivam o costume. “Crescemos assim e continuamos passando para os nossos filhos”, contou à BBC a finlandesa Aino Sirén, mãe de dois. Ela explica que, desde que os bebês estejam bem agasalhados, protegidos em sacos de dormir térmicos e os carrinhos estejam posicionados longe do vento, não há risco.

Pesquisas sobre o tema apresentam resultados variados. Um estudo realizado na Universidade de Oulu, na Finlândia, observou que os bebês que dormem ao ar livre tendem a dormir mais tempo, em média, 1 hora e 30 minutos, contra 1 hora quando dormem em ambientes internos.

No entanto, não há evidências conclusivas de que isso melhore diretamente a imunidade. Especialistas alertam, porém, que a prática exige cuidados rigorosos: monitoramento constante, roupas adequadas e atenção às condições climáticas.

Outro símbolo do cuidado finlandês com a primeira infância é a famosa “caixa de maternidade” (baby box), oferecida pelo governo desde 1937. O kit inclui roupas, fraldas, produtos de higiene e até um colchão, transformando a própria caixa em um mini berço.





A iniciativa, criada inicialmente para reduzir a mortalidade infantil (que despencou de 65 mortes por mil nascimentos para menos de 3), reflete o princípio nórdico de oferecer um começo de vida igualitário a todas as crianças.

Mais do que um simples hábito, o cochilo ao ar livre na Finlândia é um reflexo de uma cultura que valoriza o contato com a natureza desde os primeiros dias de vida.

