Após nevasca que i nterditou a Serra do Rio do Rastro, ponto turístico de Bom Jardim da Serra, no sul catarinense, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) jogou 500 kg de sal na pista na noite desta quinta-feira (29) para evitar o congelamento.

Os agentes acoplaram um equipamento específico à uma viatura para o despejo do mantimento. A técnica é utilizada para evitar a formação de camadas de gelo nas vias, reduzindo o risco de perda de aderência nos pneus dos veículos.

O sal é espalhado nas rodovias para evitar a formação de gelo e reduzir o riscos de derrapagens. Ele diminui a temperatura de congelamento da água, fazendo com que a camada congelada derreta mais facilmente.

A Serra do Rio do Rastro, que integra a SC-390, liga Bom Jardim da Serra, na região serrana, a Lauro Müller, no Sul de Santa Catarina. A pista é estreita e, em algumas curvas, motoristas precisam parar para que caminhões consigam manobrar. Veja a ação da PMRv:

Primeira neve do ano

Santa Catarina e o Rio Grande do Sul registraram as primeiras neves do ano na madrugada e manhã desta quinta, em municípios tradicionalmente mais frios.

No território gaúcho, os municípios de Cambará do Sul, São José dos Ausentes e Monte Alegre dos Campos registraram neve de madrugada, enquanto em Santa Catarina o fenômeno ocorreu em São Joaquim, Urupema e Bom Jardim da Serra.





A queda da neve na região é consequência de uma forte massa de ar frio polar que chegou ao Sul do país na quarta (28), e que atua também sobre o Sudeste e Centro-Oeste.

Para esta sexta (30), a previsão indica tempo firme predominante nos três estados do Sul, sem riscos de chuva. As temperaturas seguem muito baixas, com possibilidade de geada em grande parte da região, exceto no litoral. Curitiba pode registrar um novo recorde de frio neste ano, com mínima de 3 °C, e Porto Alegre pode amanhecer com 7 °C.