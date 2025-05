Reprodução Guardian Paraglider é sugado a 8 mil metros, congela no ar e é multado!





Um praticante de parapente na China viveu momentos de puro terror após ser arrastado por uma corrente de ar e ser lançado a mais de 8 mil metros de altitude, onde enfrentou temperaturas de -35°C, ficou coberto de gelo e, no fim, acabou punido com a suspensão de voo por seis meses. As informações são do The Guardian.

O incidente ocorreu quando Peng Yujiang, com cerca de cinco anos de experiência no esporte, decidiu apenas testar um equipamento usado que havia acabado de comprar, sem intenção de decolar de fato. Mas um forte updraft (corrente ascendente de ar) o puxou repentinamente para uma altitude quase três vezes maior que a de voos comerciais.

Imagens chocantes feitas pela câmera acoplada ao capacete de Peng mostram o esportista acima das nuvens, com o rosto e o corpo cobertos de cristais de gelo, enquanto tentava, desesperadamente, manter o controle do parapente.

Em vídeo gravado logo após o pouso forçado, Peng relatou:

“Minhas mãos ficaram congeladas. Eu tentava me comunicar pelo rádio, mas era muito difícil”, contou, ainda abalado.

Apesar de reconhecerem que foi um acidente, autoridades do Departamento Provincial de Esportes Aéreos de Gansu afirmaram que o voo não estava autorizado, já que Peng não havia registrado qualquer plano de voo. Por isso, mesmo escapando da morte, ele foi punido com seis meses de suspensão das atividades aéreas.

“Um ser humano normal não consegue sobreviver a 8 mil metros sem oxigênio. Isso não é algo que alguém faça voluntariamente”, afirmou um representante do órgão, segundo o site Sixth Tone.





Mesmo com a punição, as autoridades elogiaram a capacidade de sobrevivência do piloto, mas alertaram que procedimentos de segurança são indispensáveis, mesmo em testes simples de equipamentos.

Assista o vídeo: