Inmet Alertas laranja e amarelo em regiões brasileiras feitos pelo Inmet

A onda de chuvas intensas que atingiu o Norte e o Nordeste do Brasil no início desta semana deve perder força nesta quarta-feira (27) , conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . Porém, uma nova frente fria chega no Sul do país e deve trazer precipitações na tarde de hoje. Além disso, o tempo segue firme no restante do país, com destaque para o dia de calor em São Paulo, com temperaturas podendo chegar a 32ºC .

No entanto, o alerta de chuvas moderadas permanece ativo em grande parte do território nacional, com destaque para as regiões Sul e Centro-Oeste, além de algumas áreas no Norte e Nordeste (veja na imagem acima).

Alerta laranja no Norte e Centro-Oeste

O alerta laranja , que abrange a fronteira entre os estados do Pará, Amazonas, Tocantins e Mato Grosso, continua em vigor devido à expectativa de chuvas fortes , com acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h.

De acordo com o Inmet, as chuvas devem ser mais amenas, com volumes entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos de 40 a 60 km/h. A previsão inclui estados como o Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e o Distrito Federal.

Em Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, além de Goiás e do sul do Mato Grosso, o clima segue quente, com céu limpo e poucas chances de chuva.

Calor no Centro-Sul

No Sudeste, a temperatura continua elevada, com destaque para o calor intenso nas tardes. Em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, a previsão é de sol e poucas nuvens.

São Paulo, em particular, deve registrar temperaturas que variam entre 19°C e 32°C, com umidade do ar oscilando entre 30% e 85%. A previsão é de céu claro e sem chuva para esta quarta-feira (27) e para os próximos dias, devido à presença de uma massa de ar quente e seco que afeta a região.

A umidade relativa do ar ficará entre 30% e 85%, e há uma possibilidade de ventos moderados. A expectativa é de que a temperatura máxima na quinta-feira (28) possa alcançar os 34°C, com umidade reduzida na casa dos 30%.

A previsão do Inmet aponta que o forte calor não é exclusivo de São Paulo, mas abrange a maior parte do país, com temperaturas variando entre 26°C e 36°C. Em relação à chuva, o mês de novembro já acumulou 119 mm em São Paulo, o que representa aproximadamente 87,7% da média esperada para o mês (135,7 mm). A chuva mais significativa deve ocorrer na madrugada de sexta-feira (29), com temporais fortes ao longo do dia.

Ventos fortes no Sul do Brasil

No Sul, a previsão é de ventos intensos e temporais devido ao avanço de uma nova frente fria sobre o estado do Rio Grande do Sul. O Climatempo destaca a possibilidade de temporais em cidades como Uruguaiana, Bagé e Pelotas.

Porto Alegre, por outro lado, deve ter um dia com bastante sol de manhã e aumento da temperatura ao longo da tarde, mas ocorrerá a volta das chuvas moderadas à noite. Em Santa Catarina e Paraná, a previsão é de chuvas isoladas, mais concentradas no litoral norte de Santa Catarina.