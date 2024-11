Paulo Pinto/Agência Brasil - 09.11.2023 Com as altas temperaturas, populares se refrescam nas fontes do Vale do Anhangabaú

A semana começa com a manutenção do alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas fortes , especialmente no Nordeste. O alerta, válido até terça-feira (26), prevê precipitações de 30 a 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h. No Sudeste, principalmente em São Paulo, número de dias acima de 30°C deve aumentar.

A previsão abrange áreas de Goiás, Tocantins e Mato Grosso. As regiões afetadas incluem o Ocidente de Tocantins, Norte de Mato Grosso, Leste de Goiás e Metropolitana de Salvador, entre outras.

Além disso, o Inmet também emitiu alerta amarelo para chuvas menos intensas até segunda-feira (25). O aviso atinge áreas do Norte de Minas Gerais e vários estados do Oeste, incluindo Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amazonas e Acre. A previsão é de chuvas de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos de 40 a 60 km/h.

O Climatempo informa que, no Nordeste, os temporais devem persistir até terça-feira (26), com a previsão de uma redução da intensidade das chuvas apenas na quarta-feira (27). Enquanto isso, o interior do país enfrentará condições para chuvas fortes e risco de temporais isolados, especialmente entre Goiás e o sul do Amazonas.

No Sul, a chegada de uma nova frente fria perto do Rio Grande do Sul trará chuvas para o estado. O Inmet alertou para ventos fortes no litoral gaúcho. O Climatempo destaca o risco de temporais em Uruguaiana, Bagé e Pelotas, enquanto Porto Alegre terá sol pela manhã e pancadas de chuva à noite. Santa Catarina e Paraná terão chuvas isoladas, com maior intensidade no litoral norte de Santa Catarina.

Sudeste

No Sudeste, a semana será marcada por temperaturas elevadas e pouca chuva. O Climatempo prevê amanhecer frio em São Paulo e no sul de Minas Gerais, mas o calor se intensifica à medida que o dia avança.

São Paulo deve registrar várias tardes acima dos 30ºC devido a uma massa de ar quente. No Rio de Janeiro, o calor também predominará, sem previsão de chuvas significativas, exceto por pancadas isoladas no norte do estado e nas áreas de divisa com Espírito Santo e Minas Gerais. Belo Horizonte terá tempo firme e ameno no começo da semana, enquanto Vitória deve ter chuvas rápidas à tarde e noite.



“Amanhecer ainda gelado em SP, cidades de Serra do sul de MG, regiões do Vale do Ribeira, Paraíba e da Mantiqueira – segunda de sol, poucas nuvens, tempo firme na cidade de SP, ar mais seco no centro-norte e oeste paulista”, diz o Climatempo.

“O número de dias acima de 30ºC vai aumentar consideravelmente esta semana em São Paulo à medida que uma massa de ar quente de origem tropical tomará conta do estado paulista com forte elevação da temperaturas nos próximos dias”, afirma.

“Temperaturas sobem e não chove na cidade do RJ; pancadas mais isoladas no norte do estado e regiões de divisa com ES e MG, à tarde. Belo Horizonte, começa a semana com tempo firme e com temperaturas ainda amenas, enquanto em Vitória, pode chover de forma mais rápida entre tarde e noite”, prevê o Climatempo.