As fortes chuvas que atingem o Norte e Nordeste do Brasil desde o início da semana devem persistir ao longo desta terça-feira (26) . O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, sinalizando perigo para 10 estados, devido às condições meteorológicas adversas. De acordo com a previsão, são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos, com velocidades de 60 a 100 km/h.

Os estados afetados incluem Alagoas, Sergipe, norte da Bahia, Tocantins, sul do Maranhão, Pernambuco, Piauí, sul do Pará, norte do Mato Grosso e extremo norte de Goiás. O Inmet também emitiu um alerta amarelo para uma condição mais branda de chuvas, que atinge os mesmos estados, além do Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Rondônia, uma pequena parte do Ceará, sul da Paraíba e o Distrito Federal. Nesse caso, são esperadas chuvas de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos de 40 a 60 km/h.

Nesta terça-feira (26), os temporais devem se concentrar ainda mais sobre a Região Nordeste, com destaque para o agravamento das condições climáticas em vários estados da região. As chuvas deverão começar a perder força a partir de quarta-feira (27), mas o Climatempo alerta que o interior do Brasil continuará com condições de fortes pancadas de chuva, especialmente entre Goiás e o sul do Amazonas. Há também risco de temporais isolados, raios e ventos fortes.

Calor no Centro-Sul

Enquanto o Norte e Nordeste enfrentam chuvas, no Centro-Sul a previsão é de temperaturas elevadas e céu limpo. No Sudeste, a semana será marcada por temperaturas altas e pouca chuva, com destaque para o calor durante as tardes nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e alguns municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. O clima também será quente no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, sul do Mato Grosso e Goiás, com poucas chances de precipitação.

De acordo com o Climatempo, as condições de tempo abafado e calor intenso devem persistir no Centro-Sul, enquanto as fortes chuvas e ventos seguem atingindo o Norte e Nordeste do país.

Ventos e temporais no Sul

No Sul do país, uma nova frente fria em alto mar, na altura do Rio Grande do Sul, em combinação com a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, deve estimular chuvas em algumas partes do estado. O Inmet emitiu um alerta amarelo de ventos costeiros no litoral gaúcho.

O Climatempo prevê risco de temporais nas cidades de Uruguaiana, Bagé e Pelotas. Já Porto Alegre deve ter uma terça-feira (26) com bastante sol pela manhã, mas com aumento de temperatura ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva à noite. Nos estados de Santa Catarina e Paraná, as chuvas serão mais isoladas, com maior foco no litoral norte catarinense.