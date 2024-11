Reprodução/X De acordo com relatório da PF, Bolsonaro tinha "ciência e anuência" de plano de golpe

Jair Bolsonaro (PL) “tinha plena consciência e participação ativa” nos planos de golpe de Estado investigados pela Polícia Federal . O relatório escrito pela PF e divulgado por Alexandre de Moraes nesta terça-feira (26) concluiu que o então presidente participava na execução do plano que, entre outras, planejava matar Lula (PT).

A PF escreveu no relatório: "Dando prosseguimento à execução do plano criminoso, o grupo iniciou a prática de atos clandestinos com o escopo de promover a abolição do Estado Democrático de Direito, dos quais JAIR BOLSONARO tinha plena consciência e participação ativa."

Os objetivos do plano eram “ subverter a ordem constitucional e inviabilizar a transição democrática de poder” por meio de ações clandestinas altamente elaboradas e deliberadas.

Um dos trechos confirma: “As trocas de mensagens evidenciam que a confecção e disseminação da Carta com teor golpista, assinada por oficiais do Exército era de conhecimento e anuência do então presidente da República JAIR BOLSONARO , sendo uma estratégia para incitar os militares e pressionar o Comando do Exército a aderir a ruptura institucional".

Conhecimento de Bolsonaro

A investigação e relatório da PF sobre o caso mostram a gravidade e elaboração do plano, e colocam Bolsonaro em um lugar de destaque no trâmite golpista.

O relatório reforça a ideia de que o ex-presidente tentava um golpe de Estado anticonstitucional que começou ainda no mandato dele. Há uma seção inteira destinada ao conhecimento dele.

Em diversos trechos há conversas de WhatsApp entre os indiciados. Num desses, lê-se [sic]:

“Espero que o PR nao se esqueça dos que estao indo para o sacrifício” disse Mauro Cid se referindo ao presidente da República, Bolsonaro. Depois, enviou um áudio dizendo:

”Cara, ele mesmo sabe o que é isso, né. Ele tomou vinte dias de cadeia quando era Capitão, porque escreveu carta à Veja. Foi pra Conselho de Justificação porque botaram na conta dele aquela, aquela operação pra, pra explodir Guandu, né. Se fodeu a vida toda. Então, ele sabe o que que é.”