Reprodução/Rovena Rosa - Agência Brasil Inmet segue com alerta para chuvas intensas

A previsão desta terça-feira (5) segue com o alerta de chuvas intensas em 17 estados do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . Além disso, uma frente fria avança pelo Sul, aumentando a instabilidade na região.

Alerta laranja para chuvas intensas

O alerta laranja significa "Perigo" para chuvas intensas, com chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Serão afetados: Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Alerta amarelo

O alerta amarelo significa "perigo potencial", mas também indica chuvas intensas, com chuva de até 50mm/dia e ventos fortes. Há também o risco de estragos.

Serão afetados: Amazonas, Maranhão, Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Piauí, e o Distrito Federal.

Frente fria no Sul

Uma frente fria avança pelo Sul do país e, com isso, traz um tempo mais instável e ameno em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No Paraná, o sol deve aparecer um pouco mais no oeste, sudoeste e noroeste do estado, com possibilidade de pancadas de chuva; enquanto o leste e o litoral terão tempo mais fechado e chuvoso.