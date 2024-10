Reprodução Peça conta a história de uma freira seduzida pelo erotismo

Um espetáculo da ópera “Sancta Susanna” , de Paul Hindemith, na Alemanha , terminou de forma trágica e inesperada: as cenas explícitas e pesadas da récita levaram 18 pessoas ao atendimento médico após sentirem náuseas e terem ficado em estado de choque. A informação é do jornal inglês Daily Mail.

A polêmica obra de 1921, encenada na Ópera Estatal de Stuttgart, tem cenas de sexo explícito, freiras nuas andando de skate e sangue de verdade.

No site, a instituição avisa que a peça pode gerar desconforto em algumas pessoas. Nas redes, a apresentação é divulgada com os dizeres: “Um escândalo? Não, alegria. Uma alegria transbordante”. A peça tem uma restrição de idade de 18 anos em razão do conteúdo explícito.

Confira o trailer da ópera:

Dirigida pela coreógrafa austríaca Florentina Holzinger, conhecida por suas performances nada convencionais, a ópera retrata a temática da sexualidade no contexto religioso, a partir de freiras que se despem de seus hábitos costumeiros ao longo das cenas.

Em uma cena, uma atriz vestida de branco, como o Papa, é levantada por um braço robótico. Há dançarinos nus fazendo acrobacias e uma freira que simula fazer sexo com Jesus. Há ainda um trecho em que um dos atores simula que corta uma tira de pele, ilustrando o sacramento da eucaristia, na ceia católica.

“Explorar limites e ultrapassá-los com prazer sempre foi uma tarefa central da arte”, diz o diretor artístico da ópera Viktor Schoner, segundo o Daily Mail.

Do que trata 'Sancta Susanna'?

Na história, a protagonista é a freira Susanna, que se impressiona com as interferências externas — perfumes, sons e até um amante — que chegam até ela por meio de uma janela no espaço religioso.

Enquanto as outras freiras tentam adverti-la de seus desejos, ela é seduzida pelo erotismo, descartando o seu véu e exigindo uma punição das demais religiosas.

