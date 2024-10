Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo e Divulgação/SBT O primeiro levantamento após o fim do primeiro turno na capital paulista mostra o emedebista com ampla vantagem em relação ao candidato Guilherme Boulos

O prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) é favorito para vencer as eleições em São Paulo no segundo turno, conforme pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (10). O primeiro levantamento após o fim do primeiro turno na capital paulista mostra o emedebista com ampla vantagem em relação ao candidato Guilherme Boulos (PSOL-SP).

De acordo com os números da pesquisa encomendada pela TV Globo e Folha de S.Paulo, Nunes tem 55% das intenções de voto, enquanto Boulos foi citado por 33% dos entrevistados. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Veja os números abaixo:

Ricardo Nunes (MDB): 55%

Guilherme Boulos (PSOL): 33%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 2%

A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 9 de outubro e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. O registro na Justiça Eleitoral tem protocolo SP-04306/2024.

Nunes conseguiu 84% dos eleitores que disseram que votaram em Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno, enquanto 4% desse grupo afirmaram que pretendem votar em Guilherme Boulos. Já no eleitorado de Tabata Amaral (PSB), 35% têm preferência pelo atual prefeito e 50% vão optar pelo psolista.

Espontânea

Na espontânea, ou seja, quando os nomes dos candidatos não são citados pelo entrevistador, Nunes também lidera ao ser citado por 41% dos eleitores entrevistados.

Veja os números abaixo:

Ricardo Nunes (MDB): 41%

Guilherme Boulos (PSOL): 29%

No 15: 2%

No atual prefeito: 2%

Outras respostas: 4%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 12%

Candidato ideal

O levantamento também questionou os entrevistados sobre o candidato ideal ou se não há opção melhor. Para 59% do eleitoral, não há candidato melhor para votar, enquanto 40% enxergam o seu voto como o candidato ideal.

Nunes é visto por 31% do seu eleitorado como o candidato ideal. Já 68% dizem que não há opção melhor e por isso votarão no atual prefeito.

Já Boulos é visto por 56% dos seus eleitores como o candidato ideal e 43% enxergam que não há outra opção melhor.

Ainda no levantamento, o Datafolha identificou que 85% dos entrevistados não vão mais mudar de voto e 15% ainda podem mudar. Dos eleitores de Nunes, 85% estão decididos e 15% ainda demonstram dúvida.

O eleitorado do Boulos demonstra mais convicção, pois 86% não mudarão de voto, enquanto 13% ainda podem mudar.

