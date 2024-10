Reprodução Riberto Ferreira (esquerda) e Edmilson de Neneses (direita) foram atropelados em locais diferentes da via





O romeiro Riberto Ferreira , de 65 anos, que seguia a pé para o Santuário Nacional de Aparecida morreu após ser atropelado na rodovia Presidente Dutra , no trecho de Pindamonhangaba ( SP ), na noite desta terça-feira (8), por volta das 23h40. O veículo responsável pelo atropelamento ainda não foi encontrado.

É o segundo atropelamento que resultou em morte de romeiro na mesma noite, em trechos diferentes. Edmilson de Meneses, de 51 anos, morreu após um ônibus atingir um grupo de romeiros que caminhava na Via Dutra, na região de Santa Isabel (SP). O caso aconteceu por volta das 21h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento de Ribeiro Ferreira aconteceu no quilômetro 99, no sentido Rio de Janeiro. O veículo responsável pelo atropelamento ainda não foi encontrado.

Ribeiro morava em São José dos Campos, cidade que também faz parte da região do Vale do Paraíba. Ainda segundo a PRF, o homem usava roupas pretas, o que pode ter contribuído para o acidente — a corporação recomenda aos romeiros o uso de roupas claras e coletes refletivos.

O corpo do idoso foi encaminhado por uma funerária ao Instituto Médico Legal (IML) de Taubaté, onde vai passar por exames necroscópicos. A CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, confirmou o caso e informou que uma faixa da via sentido RJ precisou ser interditada para atender a ocorrência.

Trajeto de romeiros

A Via Dutra é um dos principais corredores de romeiros que seguem em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. O fluxo de pessoas no acostamento da via aumenta em outubro por conta das celebrações religiosas.





A PRF "reforça a recomendação aos romeiros para que não realizem a peregrinação no período noturno, mas caso optem por realizar a jornada durante a noite, reforçamos a necessidade do uso de coletes refletivos, lanternas, roupas claras ou coloridas e demais itens ou equipamentos que auxiliem na visualização dos pedestres".

Todo ano, o movimento se intensifica perto do feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil.

