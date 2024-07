Reprodução/TV Tem Edna Proença é uma das sobreviventes do acidente em Itapetininga (SP)

Uma sobrevivente do acidente com o ônibus de romeiros que deixou dez mortos e mais de 40 feridos na madrugada desta sexta-feira (5) na Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127) em Itapetininga, no interior de São Paulo, relatou os momentos de tensão que viveu ao lado da família.

Em entrevista à TV TEM, Edna Proença conta que nem deu tempo de entender o que havia acontecido com o veículo.

"Foi tudo muito rápido. O ônibus bateu no pilar e parou. Não dá nem pra entender como foi. Eu só senti o ônibus balançando, e minhas netas todas gritando ali. Só por Deus. Era pra ser um momento de lazer, mas virou tudo uma tragédia", desabafa Edna Proença.

Os três filhos e uma das netas da mulher precisaram de atendimento e permanecem sob observação no Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes (Hlob), em Itapetininga. Apesar disso, nenhum deles se feriu gravemente.

Incluindo os familiares de Edna, o acidente deixou mais de 40 feridos. Todos eles foram encaminhados para o Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes (Hlob), em Itapetininga, para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) e para o Hospital Adib Jatene, também em Sorocaba.

Acidente de ônibus Reprodução: Artesp Via interditada no trecho do acidente Reprodução: TV TEM Destroços do ônibus Divulgação: Defesa Civil Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (5) Reprodução: TV TEM





Causa

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista relatou que o veículo sofreu uma pane mecânica e, por isso, colidiu em um pilar de um viaduto. Ele deve prestar depoimento à polícia nas próximas horas.

