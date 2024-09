Reprodução/Flow Segurança de Pablo Marçal agride marqueteiro de Ricardo Nunes





O final do debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo , realizado nesta segunda-feira (23) no Flow Podcast , foi marcado por agressão física. Duda Lima , marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB) , levou um soco no rosto de um segurança de Pablo Marçal (PRTB) , após uma discussão nos bastidores.

A confusão começou quando Marçal, em suas considerações finais, chamou Nunes de "bananinha" e insinuou que o prefeito seria preso pela Polícia Federal, desrespeitando as regras do debate. Carlos Tramontina, o mediador, interrompeu e expulsou o candidato do estúdio.

Fora das câmeras, um dos seguranças de Marçal discutiu com Lima e o atingiu com um soco no rosto, deixando o marqueteiro ensanguentado. A equipe de Nunes afirmou que tomará as medidas legais contra o agressor.

Veja vídeo







