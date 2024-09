Reprodução: Flipar boa parte do país continua com umidade entre 20% e 30%





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , a baixa umidade segue por quase todo o Brasil neste domingo. O alerta leva em consideração a predominância das secas e altas temperaturas em parte do país.

Com umidade entre 20% e 30%, os estados mais atingidos são Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Goiás.

O Inmet instrui os moradores dessas regiões para que bebam bastante líquidos, evitem desgaste físico nas horas mais secas e evitem exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia. Além disso, o instituto avisa que, para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Temperaturas previstas

Em Manaus (AM), a máxima para domingo é de 39ºC. Em Belém (PA), de 34ºC. Em São Paulo (SP), com o clima mais ameno, a máxima é de 23ºC. No Rio de Janeiro (RJ), a temperatura pode variar entre 18ºC e 33ºC. Em Brasília (DF), entre 15ºC e 31ºC.

No sul do país, em Porto Alegre (RS), a mínima é de 12ºC e a máxima de 17ºC. Em Florianópolis (SC), a temperatura pode chegar a 20ºC.

No Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo e no norte de Santa Catarina, o alerta de tempestade que começou no sábado (14) segue até o começo desta tarde, com risco potencial de ventos intensos e queda de granizo.

Alta de queimadas e tempo seco

O Brasil vem sofrendo com a alta de queimadas, que leva consequências às cidades do Norte e do Sul, que também contribui para o aumento das temperaturas. Além dos municípios do Norte estarem sofrendo com as queimadas da própria Amazônia, os estados do Sul e do Sudeste recebem a fumaça, já que um corredor de vento se desloca do Norte ao Sul do país.





Dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apontam que foram registrados 7028 focos de calor no país, apenas no último final de semana. Em julho e agosto, o número bateu recorde em diversos locais, inclusive na Amazônia, onde o nível de chuva está abaixo do normal, afetando as bacias hidrográficas e tornando a vegetação mais suscetível ao fogo.

Porto Velho, Rio Branco e São Paulo tiveram as piores qualidades de ar do mundo no domingo (8), segundo os dados da IQAi.

