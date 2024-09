Carlos Bassan Temperatura alta e baixa umidade do ar exigem cuidados com a saúde





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , a baixa umidade deve atingir quase todo o país neste sábado (14), enquanto os estados de Mato Grosso do Sul , Paraná e Santa Catarina deverão ser afetados por tempestades. Confira a previsão do tempo para este sábado.

O Inmet prevê baixa umidade para 18 estados: Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro , Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. O alerta, de "perigo potencial", indica umidade relativa do ar entre 30% e 20% para as regiões.

No Sul, os alertas do instituto são de tempestade para o sábado. A previsão de "perigo" foi classificada para o Paraná e para Santa Catarina, do início do dia até a parte da tarde. Estão previstas chuvas entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos, e queda de granizo. Já no sul de Mato Grosso do Sul, o alerta é de "perigo potencial", menos grave.

Chuva em São Paulo

A previsão é de que, no domingo (15), a capital paulista tenha alguma chuva; a qualidade do ar segue piorando na cidade ao longo da semana. Na quarta-feira (11), todas as estações da Cetesb, companhia ambiental de São Paulo , apresentaram qualidade ruim ou muito ruim. A exceção foi em Diadema, no ABC paulista, que registrou qualidade moderada.

Para a Cetesb, a situação só vai melhorar quando os focos de incêndio forem controlados e com a mudança do tempo, que permita a dispersão dos poluentes. De acordo com o Climatempo, uma mudança brusca de temperatura está prevista para o domingo, quando a máxima será de 20°C e a mínima de 16°C. A expectativa é de que a precipitação seja de 0.7 milímetros, com uma noite nublada e "possibilidade de garoa".

Contribuição das queimadas

O Brasil está passando por um grande período de seca, com regiões que não vêem chuva há 150 dias. Além disso, o país também vem sofrendo com a alta de queimadas, que leva consequências às cidades do Norte e do Sul. Estes fatores contribuem para o aumento das temperaturas.





Além dos municípios do Norte estarem sofrendo com as queimadas da própria Amazônia, os estados do Sul e do Sudeste recebem a fumaça, já que um corredor de vento se desloca do Norte ao Sul do país, no momento.

No final de semana, foram registrados 7028 focos de calor no país, de acordo com dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). De acordo com os dados da IQAir, Porto Velho, Rio Branco e São Paulo tiveram as piores qualidades de ar do mundo no domingo (8).

