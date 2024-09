Adis-Ababa, capital da Etiópia

Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em parceria com a Boston College, dos Estados Unidos, apontou que a poluição do ar foi a responsável por1,1 milhão de mortes em 2019 no continente, com a Etiópia entre os principais países afetados. Além disso, a poluição custou cerca de US$ 3 bilhões aos cofres do país.