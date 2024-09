Reprodução/TV Globo Deolane Bezerra conversou com os fãs quando saiu da prisão no dia 9 de setembro; ela retornou à cadeia no dia seguinte

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta sexta-feira (13), o pedido de habeas corpus realizado pela defesa da influenciadora Deolane Bezerra . Dessa forma, ela segue presa na Colônia Penal Feminina Bom Pastor , no agreste pernambucano. Com o deferimento, o processo não seguirá para a Corte Superior.

A solicitação foi rejeitada pelo desembargador Otávio de Almeida Toledo em um processo que tramitou em segredo de Justiça. Na decisão, ele destacou que o caso ainda não passou pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O magistrado baseou a negativa na Súmula 691, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impede o STJ de julgar habeas corpus quando o recurso não passa por avaliação prévia de instância inferior - no caso, o TJPE.

Deolane chegou a deixar a Colônia Penal Feminina do Recife para cumprir prisão domiciliar na segunda-feira (9). Entretanto, a Justiça revogou essa decisão no dia seguinte, após a influenciadora descumprir medidas cautelares.

Operação Integration

Deolane foi detida no âmbito da Operação Integration, deflagrada na última quarta-feira (4) pela Polícia Civil de Pernambuco. A operação mira um grupo criminoso envolvido em jogos ilegais e lavagem de dinheiro de R$ 3 bilhões.

A polícia suspeita que a influenciadora utilizou sua empresa de apostas, ZEROUMBET, para lavar dinheiro.

Além dela e da mãe, Solange Alves, a operação mira o CEO da empresa Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e seu pai, o empresário Darwin Henrique da Silva.





