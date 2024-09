Reprodução Foto de Catherine Griffith, que foi assassinada pelo próprio filho de 17 anos

Um menino de 17 anos matou a própria mãe a facadas na Flórida, Estados Unidos . O incidente ocorreu um ano após o garoto atirar e matar o pai, também nos EUA, mas em Oklahoma.

Grady Judd, xerife do Condado de Polk, disse, no site oficial da instituição, que o garoto ligou para a polícia afirmando que ele havia brigado com a mãe, Catherine Griffith, 39 anos.

Na versão do garoto, a mulher empunhou a faca e tentou atacá-lo, mas perdeu o equilíbrio e caiu de encontro à lâmina. Análises posteriores descartaram essa possibilidade.

O assassinato

A polícia, depois do telefonema, correu para a casa e encontrou o menino. Após ligar para o 911, ele não quis mais colaborar com os policiais e pediu por um advogado.

A análise inicial dos agentes no local mostrou que a cena e evidências não condizem com a descrita pelo aluno. A necropsia confirmou que o ferimento profundo no pescoço não poderia ter sido feito pela própria vítima.

O menino foi preso e acusado de homicídio qualificado, sequestro e violação de ordem de restrição. Embora seja menor de idade, ele será julgado como adulto.

Testemunhas da briga

Alguns vizinhos foram interrogados pela polícia e explicaram como testemunharam a situação. A briga começou do lado de fora da casa, aos gritos. O menino a agarrou pelos cabeços e começou a puxá-la para dentro enquanto ela gritava para ele a deixar ir.

"Ele abriu a porta e houve discussão. Não sei exatamente quais foram as palavras porque eu estava sentada na minha varanda da frente. A próxima coisa que eu sei é que ele a agarrou e a puxou para dentro de casa", disse Nancy K. Jones, uma das vizinhas.

A avó do menino é dona da casa na qual o crime ocorreu e confirmou à polícia que a mãe e o menino tiveram outros confrontos físicos no passado, e disse que neto “tem problemas.”

Morte do pai

Em 2023, o jovem matou o pai com dois tiros: um no peito, um na cabeça. À polícia, disse que o pai o encurralou e tentou agredi-lo e ele agiu em legítima defesa.

O menino foi preso e levado para delegacia. A mãe pagou a fiança US$ 50 mil (cerca de R$ 280 mil) e o garoto respondeu pelo processo em liberdade; as acusações foram retiradas posteriormente.

"Ele é um predador violento e agora matou o pai e a mãe. “Faremos tudo o que pudermos para mantê-lo separado da sociedade civil", disse o xerife.

