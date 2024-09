Reprodução/Uol Elaine é conhecida como "Patroa do PCC"





Considerada a “ Patroa do PCC ”, mulher identificada como Elaine Souza Garcia apareceu em um vídeo com um fuzil na mão sob orientação de um CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Ela foi presa em ação conjunta da Polícia Federal e da Promotoria de São Paulo , por suspeitas de conexões com a facção Primeiro Comando Puro ( PCC ) .

Elaine é citada em documento do Ministério Público como uma das lideranças da quadrilha especializada conhecidas "novo cangaço" ou "domínio de cidades", grupos de criminosos envolvidos em mega-assaltos a bancos e que utilizam armas de grosso calibre e veículos blindados. São conhecidos por serem mais planejados e perigosos.

A Investigação da PF em conjunto com o Ministério Público rastreou transação bancária feita por uma pessoa suspeita de ser uma das operadoras financeiras da quadrilha para a “Elaine Patroa”. Esse fator é visto como mais um indício para indicar a posição de liderança da mulher, que foi gravada em treinamento com fuzil, dentro da organização criminosa.

Um trecho do documento emitido pelo MP diz que “Elaine não era apenas a companheira de Delvane Lacerda, um dos líderes do grupo criminoso, mas também exercia papel de destaque e comando na organização (...). Não à toa, era tratada por ‘Elaine Patroa’ (...). E não se tratava de mero apelido. Elaine era informada acerca da movimentação financeira oriunda do tráfico de drogas”.

Um vídeo anexado à investigação, publicado pelo UOL, mostra o treino de Elaine recebido por Otávio Magalhães, que possui registro de CAC. A “Patroa” é elogiada pela precisão ao atirar contra o alvo em um estande de tiro a céu aberto, utilizando um fuzil com mira telescópica. “Atiradora de elite!", elogiou o instrutor.

Elaine foi denunciada por suspeita de participação em crimes como organização criminosa e lavagem de capitais. A prisão foi embasada em documento da mulher com outros integrantes do grupo, onde, segundo o MP, Elaine conversou sobre homicídios e ligação com a venda de drogas.

De acordo com o Ministério Público, Elaine assumiu o controle da quadrilha após a prisão de seu companheiro, Delvane Lacerda, o Pantera. Ela teria passado a coordenar as ações do grupo a partir de maio deste ano.





O grupo já foi liderado pelo irmão de Pantera, Fleques Pereira Lacerda, morto em dezembro de 2023 em uma emboscada. Para o MP, Feques e Pantera foram precursores do PCC no Piauí.

Elaine seria responsável pela negociação de drogas, armas e por receber retornos sobre assassinatos de rivais. Segundo as investigações, o armamento pesado e o treinamento mostrados no vídeo foram usados em grandes ações do "novo cangaço".

