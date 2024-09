Reprodução/TV Globo Deolane Bezerra conversou com os fãs na saída da prisão, descumprindo medida cautelar

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra continua em prisão preventiva , conforme decidiu a Justiça de Pernambuco em audiência de custódia nesta quarta-feira (11). Ela é um dos alvos da Operação "Integration", que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

A audiência de custódia virtual aconteceu nesta quarta-feira (11), a partir do presídio de Buíque, onde a influenciadora está, no agreste de Pernambuco.

"Deolane Bezerra Santos teve o mandado de prisão preventiva analisado pelo Juízo da Audiência de Custódia, onde foram verificados apenas os aspectos formais da prisão, como a legalidade no cumprimento do mandado. A audiência foi realizada de forma virtual a partir da Colônia Penal Feminina de Buíque. Diante disso, Deolane Bezerra Santos permanecerá presa preventivamente", disse o Tribunal de Justiça.

Deolane chegou a deixar a Colônia Penal Feminina do Recife para cumprir prisão domiciliar. Contudo, a Justiça revogou essa decisão nesta terça-feira (10), após a influenciadora descumprir medidas cautelares .

Entenda o caso

Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas no âmbito da Operação Integration, deflagrada na última quarta-feira (4) da Polícia Civil de Pernambuco. A operação mira organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro de R$ 3 bilhões.

A polícia suspeita que a influenciadora utilizou sua empresa de apostas, ZEROUMBET, para lavar dinheiro. A compra de um Lamborghini Urus S por R$ 3,85 milhões de Darwin também estaria relacionada ao esquema.

Além dela e da mãe, a operação mira o CEO da empresa Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e seu pai, o empresário Darwin Henrique da Silva.





