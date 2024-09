Reprodução/montagem Ricardo Nunes (E), Jair Bolsonaro (C) e Pablo Marçal (D)





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou apoio ao atual prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB), durante um evento da campanha de reeleição na noite desta quinta-feira (12/9), por videoconferência.

Além de reforçar seu suporte a Nunes, Bolsonaro alfinetou indiretamente o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que aparece empatado com o emedebista em algumas pesquisas de intenção de voto. "Não queremos uma nova experiência, já conhecemos bem essas figuras", disparou Bolsonaro.

Durante o encontro de Nunes com a comunidade libanesa, realizado no Clube Monte Líbano, Bolsonaro afirmou que acredita em um segundo turno e no sucesso da candidatura de Nunes. “Estou torcendo por você. Tenho certeza que haverá segundo turno, e sairemos vitoriosos", declarou o ex-presidente.

Bolsonaro também destacou sua primeira conversa com Nunes, na época em que o prefeito ainda era vereador de São Paulo, sobre a renegociação da dívida do Campo de Marte com a União. Elogiou a eficiência e a vontade de acertar de Nunes, apontando que ele está preparado para continuar à frente da gestão municipal.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também esteve presente no evento e reforçou o apoio a Nunes. Além de Tarcísio, o ex-presidente Michel Temer (MDB) e os presidentes nacionais do MDB, Baleia Rossi, e do PSD, Gilberto Kassab, participaram da ocasião.