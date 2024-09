Reprodução/TV Globo Deolane Bezerra conversou com os fãs e postou uma foto nas redes sociais, o que a Justiça havia proibido

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra teve sua prisão domiciliar revogada pela Justiça de Pernambuco nesta terça-feira (10), após descumprir duas medidas cautelares. Com isso, ela voltará para a Colônia Pena Feminina, em Recife .

Pelas regras determinadas pelo TJPE , a influenciadora não podia se pronunciar publicamente sobre o caso. Entretanto, ela fez aparições públicas e postou uma foto nas redes sociais sobre o ocorrido.

Deolane chegou às 13h no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, inicialmente para assinar os termos da prisão domiciliar, e no local foi informada que a decisão foi revogada.

Agora, ela segue para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, e em seguida deve retornar para o presídio.

Um dia fora da prisão

Deolane saiu da prisão na segunda-feira (10), usando tornozeleira eletrônica, pois havia sido beneficiada por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de 2018, que substitui a prisão preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. A empresária é mãe de uma menina de 8 anos.

Outras duas mulheres envolvidas na investigação foram beneficiadas com o direito: Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte, e Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, irmã de Darwin e sócia dele em uma empresa alvo da operação.

A mãe da influenciadora, que também foi detida na operação, não teve o pedido de habeas corpus aceito.

Entenda o caso

Deolane Bezerra foi presa na Operação Integration, deflagrada na última quarta-feira (4) da Polícia Civil de Pernambuco, parte de uma investigação contra uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro de R$ 3 bilhões.

A polícia suspeita que Deolane utilizou sua empresa de apostas, ZEROUMBET, para lavar dinheiro. A compra de um Lamborghini Urus S por R$ 3,85 milhões de Darwin também estaria relacionada ao esquema.

Além dela, a operação mira o CEO da empresa Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e seu pai, o empresário Darwin Henrique da Silva.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões de Deolane e R$ 14 milhões de sua empresa, além de outros bens dos envolvidos, totalizando R$ 2,1 bilhões em ativos bloqueados.

