Ministério da Justiça/Divulgação Brasil tem cinco presídios federais

O Ministério da Justiça destituiu oficialmente Humberto Gleydson Fontinele Alencar do cargo de diretor da Penitenciária Federal de Mossoró (RN). A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União desta sexta-feira (5).

Alencar foi afastado do cargo em 14 de fevereiro, quando o governo tomou conhecimento que dois detentos haviam fugido da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. Essa foi a primeira fuga na história do sistema prisional subordinado ao Ministério da Justiça, inaugurado em 2006.

A portaria indica que a dispensa definitiva do ex-diretor será contada a partir da data de afastamento do cargo, em fevereiro. Os dois fugitivos foram recapturados pela polícia nessa quinta (4), após 50 dias de buscas.

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram encontrados na cidade de Marabá, no Pará, cerca de 1.600 km distante do local da fuga. De acordo com a PF, os fugitivos foram encontrados na ponte que atravessa o Rio Tocantins.

​​"Na tarde desta quinta-feira (4), em uma ação conjunta das polícias Federal e Rodoviária Federal, foram presos, em Marabá (PA), os foragidos do Sistema Penitenciário Federal Rogério Mendonça e Deibson Nascimento", informou a PF em nota oficial.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que Rogério e Deibson permanecerão presos em celas separadas do presídio de Mossoró e serão monitorados constantemente. Lewandowski afirmou que o objetivo da dupla era deixar o país.

"Nós enviamos todos os esforços possíveis para localizá-los ainda em Mossoró. Colocamos todas as forças de segurança a serviço dessa captura. Esse monitoramento é intermitente. Estamos lutando contra o crime organizado", disse o ministro.

