Divulgação Simulações mostram possíveis aparências de fugitivos de Mossoró

A Polícia Federal (PF) recapturou, nesta quinta-feira (4), Rogério da Silva e Deibson da Costa, os dois fugitivos que escaparam do Sistema Penitenciário Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro.

Após 51 dias de buscas, a dupla foi encontrada na cidade de Marabá, no Pará, cerca de 1.600 km do local da fuga. De acordo com a PF, os fugitivos foram encontrados na ponte que atravessa o Rio Tocantins. A abordagem dos policiais ocorreu neste local para evitar a fuga pelo rio. Agora, Rogério e Deibson devem voltar ao presídio de Mossoró.

Reprodução/Google Maps Trajeto entre a penitenciária federal de Mossoró (RN) e a cidade de Marabá (PA)

A procura pelos fugitivos envolveu, além de forças de segurança nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público e outras forças de segurança vinculadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Entre os recursos, foram usados o apoio de cães farejadores e drones. Além disso, os relatos de testemunhas que viram os homens em fazendas próximas ao presídio também ajudaram a direcionar as investigações.

No total, oito pessoas foram presas ao longo das buscas, sob suspeita de terem auxiliado os fugitivos. A polícia ainda investiga se os detidos estão envolvidos em rede de apoio do crime. Rogério e Deibson possuem ligações com o Comando Vermelho (CV), uma das maiores facções criminosas do Brasil.

Ao longo do período de buscas, outros detentos da penitenciária de Mossoró foram transferidos. Um deles é Fernandinho Beira-Mar, líder da facção a qual os fugitivos pertencem.

