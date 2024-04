Reprodução Fugitivos de Mossoró foram presos nesta quinta (4)





Nesta quinta-feira (4), os criminosos Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, que haviam fugido da Penitenciária Federal de Mossoró prestaram depoimento para a Polícia Federal e optaram por permanecer em silêncio, sem dar qualquer declaração sobre a fuga.

Os criminosos foram recapturados em uma operação conjunta da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal em Marabá (PA). Os fugitivos, que fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho, foram detidos sem oferecer resistência.

Eles serão transferidos na noite desta quinta-feira para o presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte, de onde haviam escapado em 14 de fevereiro deste ano.

A operação que resultou na recaptura dos fugitivos foi considerada uma "questão de honra" para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pelo sistema penitenciário federal.

Segundo informações da TV Globo, a equipe envolvida na operação destacou a importância do retorno da dupla ao presídio como um sinal de controle e eficiência do sistema de segurança.





O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enfatizou que os criminosos contaram com a ajuda de aliados de facções criminosas e tinham como objetivo fugir do Brasil.

“Vitória do Estado brasileiro, das forças de segurança do Brasil. E que demonstra que o crime organizado no nosso país não será bem-sucedido”, comemorou Lewandowski ao falar da prisão dos fugitivos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp