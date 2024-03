Tânia Rêgo/Agência Brasil - 24.08.2023 Altas temperaturas atingem o Brasil

Uma nova onda de calor atinge o Brasil e deve durar até a próxima semana, com previsão de registro das maiores temperaturas entre esta quinta-feira (14) e sábado (16), segundo o Climatempo.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que cinco estados registrarão de 3°C a 5°C acima da média: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em alguns municípios, os termômetros devem registrar mais de 40°C.

As ondas de calor são fenômenos meteorológicos que trazem temperaturas acima da média por períodos prolongados. São eventos extremos, geralmente desencadeados por uma combinação de fatores climáticos complexos, como a presença de massas de ar quente e seco e a formação de bloqueios atmosféricos. Somente no ano passado o Brasil enfrentou nove ondas de calor. Neste ano, já enfrenta a terceira.

Embora seja recorrente no final da primavera – devido à aproximação do verão –, esse fenômeno tem se tornado mais comum em outros períodos ao longo do ano. Fatores como a mudança climática e o aquecimento global são apontados por especialistas como principais causas desse novo ordenamento climático.

O que caracteriza uma onda de calor?

Segundo os meteorologistas, uma onda de calor é definida por um período prolongado em que as temperaturas permanecem significativamente acima da média para a época do ano.

Em geral, considera-se que uma onda de calor ocorre quando as temperaturas ficam pelo menos 5°C acima da média por cinco dias ou mais.

Para o Inmet, no entanto, uma onda de calor se caracteriza pelo aumento de 5°C na temperatura em relação à média mensal, independentemente da duração.

A ocorrência do fenômeno El Niño (fenômeno climático natural que se caracteriza pelo aquecimento anormal das águas superficiais do oceano Pacífico tropical) contribui para temperaturas mais elevadas, pois aquece a atmosfera e potencializa as altas temperaturas.

O Inmet define três tipos de alerta para as ondas de calor:

Perigo potencial: quando há o aumento da temperatura 5ºC acima da média por um período de dois a três dias. Exige cuidado na prática de atividades que podem estar sujeitas a riscos meteorológicos;

Perigo: aumento da temperatura 5ºC acima da média por três a cinco dias. Importante se manter vigilante e se informar sobre as condições meteorológicas previstas;

Grande perigo: aumento da temperatura 5ºC acima da média por mais de cinco dias consecutivos. Previsão de um fenômeno meteorológico com intensidade excepcional, com grande probabilidade de risco para a integridade física.

Cuidados com a saúde

O Ministério da Saúde lista algumas precauções e medidas para mitigar o efeito do calor extremo.

Segundo a pasta, as altas temperaturas podem impactar a saúde de toda a população, em especial os mais vulneráveis — idosos, crianças, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos, gestantes e população em situação de rua.

Os principais sinais de alerta são transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náuseas, dor de cabeça, cãibras musculares e diarreia. Caso haja esses sintomas em meio às altas temperaturas, recomenda-se a procura da Unidade de Saúde mais próxima.



Outras recomendações listadas pelo Ministério da Saúde são:

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes.

Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água.

Se possível, feche cortinas e/ou janelas mais expostas ao calor e facilite a circulação do ar;

Abra as janelas durante a noite;

Mantenha medicamentos abaixo de 25º C na geladeira (ler as instruções de armazenamento na embalagem);

No período de maior calor, tome banho com água ligeiramente morna. Evite mudanças bruscas de temperatura.

