Reprodução Inmet Previsão do tempo INMET

Alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial" foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido aos riscos apresentados pelas tempestades, chuvas intensas e acumulados de chuva previstos para esta sexta-feira (8). Áreas de todas as regiões do país serão afetadas pelos fenômenos. No entanto, Rio de Janeiro, São Paulo, Acre, Manaus e parte do Nordeste devem ser atingidos com maior intensidade.

Nestas regiões, os avisos de cor laranja indicam que há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos de até 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Os alertas de "Perigo" têm validade até às 10h de sexta-feira (8). No sudeste, a previsão aponta para acumulados de chuva, enquanto no Norte e Nordeste são esperadas chuvas fortes.

Já os alertas de "Perigo Potencial", representados pela mancha amarela no mapa, mostram que o Sul do país deve sofrer com as tempestades até 12h de sexta-feira. Neste caso, deve haver chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos e queda de granizo. Apesar disso, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Além deste fenômeno, é previsto que ocorram acumulados de chuva em parte do litoral de São Paulo e chuvas intensas por todas as regiões do estado. A duração dessas condições climáticas está prevista até às 10h de sexta.

Confira a previsão para as capitais

O Rio de Janeiro, coberto tanto pela mancha laranja quanto pela amarela, terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo da sexta. A máxima será de 28°C e a mínima de 23°C. Na mesma situação, São Paulo também deve ter o dia impactado pela nebulosidade, pancadas e trovoadas. No entanto, as temperaturas ficarão entre 29°C e 21°C.

Rio Branco, também afetado pelo aviso de "Perigo", terá a mesma condição climática que as outras capitais. Os termômetros marcarão entre 32°C e 24°C na sexta. O mesmo acontece em Fortaleza, que terá máxima de 28°C e mínima de 25°C.

Já em Porto Alegre, que será afetada pelas tempestades, a sexta-feira deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na capital, a temperatura deve oscilar entre 29°C e 23°C.