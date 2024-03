FreePik Nova onda de calor assola o país nesta semana

A partir desta segunda-feira (11), os termômetros devem registrar temperaturas fora do padrão nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o país será afetado pelo calor e altas temperaturas, podendo atingir até 40 °C até a tarde de quinta-feira nessas áreas.

"O Inmet alerta que a princípio a semana será quente, porém, nem todo calor se configura como uma onda de calor, já que para tanto é preciso obedecer alguns critérios técnicos", disse o instituto em postagem no Instagram.

O órgão considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 °C acima da média por 5 dias consecutivos. Neste caso, as temperaturas devem permanecer entre 3 °C e 5 °C acima da média ao longo do período. Entretanto, mesmo seguindo esse padrão, o fenômeno não pode ser considerado uma onda de calor.



Como março marca a transição entre o final do verão e o início do outono, mudanças abruptas nos padrões meteorológicos podem ocorrer. Além disso, podem ocorrer alterações significativas na previsão dos modelos numéricos de tempo.

Apesar das perspectivas do Inmet, o serviço meteorológico Climatempo alertou para a chegada da onda de calor na próxima semana. Segundo a previsão, o ar quente deve ganhar força na região do Chaco Paraguaio e no norte da Argentina, áreas de alta pressão nos níveis médios da atmosfera, favorecendo a manutenção do ar quente sobre a região, já que esse sistema desfavorece a formação de nuvens carregadas.