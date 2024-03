Climatempo Onda de calor

Parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que já enfrentam uma onda de calor, agora terão que lidar com um fenômeno conhecido como "domo de calor" nos últimos dias do verão de 2024, ganhando força a partir desta quinta-feira (14). Segundo um alerta do MetSul, as temperaturas nessas áreas podem ultrapassar os 40°C.

De acordo com o MetSul, a "bolha de calor" pode elevar as temperaturas em até 10°C acima da média em algumas regiões afetadas. Esse fenômeno ocorre quando uma área de alta pressão cria uma cúpula de calor, permanecendo sobre a mesma região por dias ou até semanas, retendo o ar quente embaixo.

A previsão é de que as temperaturas se elevem nesta quinta-feira (14) no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Sul de Goiás. Especialmente na fronteira com o Paraguai, os termômetros podem ultrapassar os 40ºC.

Em São Paulo, os dias mais quentes devem ser quinta-feira (14), sexta-feira (15) e sábado (16), com temperaturas entre 33ºC e 35ºC, podendo estabelecer um novo recorde para o mês de março na capital. A partir de domingo (17), a previsão é de pancadas de chuva.

No Rio de Janeiro, as tardes entre 15 e 20 de março podem registrar temperaturas entre 36ºC e 39ºC, com máximas que podem passar dos 40ºC em alguns dias. Em Belo Horizonte, espera-se muito calor até a próxima semana, com máximas entre 32ºC e 35ºC durante a tarde.

O que é uma onda de calor?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que a onda de calor deve afetar toda a região Sul do país, além dos estados Mato Grosso do Sul, Goiás, Belo Horizonte e São Paulo. O órgão emitiu avisos de "Perigo" e "Perigo Potencial" para as áreas afetadas.

Esse evento climático ocorre quando as temperaturas permanecem 5°C acima da média por pelo menos 5 dias consecutivos. Os avisos, nas cores laranja e amarelo, têm duração prevista até às 18h de quinta, sexta-feira e sábado. O calor excessivo pode apresentar riscos à saúde.

Previsão de chuvas intensas

O Inmet também emitiu alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial" devido à perspectiva de chuvas intensas em parte do território. A mancha de cor laranja espalhada pelo Nordeste e Norte indica que pode chover entre 30 e 60 mm/h e ventos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Neste caso, o órgão recomenda evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, pois há possibilidade de queda e descargas elétricas. O alerta é válido até às 10h de quinta-feira (14).

Já a cor amarela abrange parcialmente as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Nestas áreas, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h, além de ventos intensos, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A duração dos avisos é até às 10h de quinta-feira (14).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Link para: https://whatsapp.com/channel/0029Va4wuqMEawdons07wY21